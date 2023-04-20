Антипригарные сковороды – незаменимый девайс на каждой кухне. В них можно готовить полезную еду, без растительного масла. Но, очень важно знать, как их правильно мыть, чтобы не повредить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и эффективно отмыть антипригарные сковороды безопасными средствами.

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Сода и хозяйственное мыло

Натрите 2 куска мыла на терке, добавьте 2 пачки соды, выложите смесь в 5-литровую кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. После положите в эту смесь сковороду и прокипятите 2-3 часа. После помойте сковороду водой и моющим средством.

Яблоко

Разрежьте яблоко пополам, мякоть яблок проткните ножом. После половинкой плода очистите посуду – кислый сок яблока поможет убрать нагар. После поставьте сковороду на 40 минут, а затем промойте под проточной водой.

Сода

Соду, 5 ст. л. всыпьте в 1 литр воды, перемешайте, перелейте в сковороду, доведите до кипения и кипятите 20 минут. После помойте губкой, после проточной водой.

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