Как отмыть антипригарную сковороду и не повредить ее: топ-3 лучших средств

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,1 т.
Как мыть сковороду

Антипригарные сковороды – незаменимый девайс на каждой кухне. В них можно готовить полезную еду, без растительного масла. Но, очень важно знать, как их правильно мыть, чтобы не повредить.

Как и чем очистить сковороду, чтобы не повредить

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и эффективно отмыть антипригарные сковороды безопасными средствами.

Чем отмыть антипригарные сковороды
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Сода и хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло и сода для мытья сковород

Натрите 2 куска мыла на терке, добавьте 2 пачки соды, выложите смесь в 5-литровую кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. После положите в эту смесь сковороду и прокипятите 2-3 часа. После помойте сковороду водой и моющим средством.

Яблоко

Как отмыть сковороды яблоком

Разрежьте яблоко пополам, мякоть яблок проткните ножом. После половинкой плода очистите посуду – кислый сок яблока поможет убрать нагар. После поставьте сковороду на 40 минут, а затем промойте под проточной водой.

Сода

Пищевая сода

Соду, 5 ст. л. всыпьте в 1 литр воды, перемешайте, перелейте в сковороду, доведите до кипения и кипятите 20 минут. После помойте губкой, после проточной водой.

Чем правильно мыть сковороды

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