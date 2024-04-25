Если кипятить в чайнике нефильтрованную проточную воду, со временем, на посуде начинает появляться накипь. Обычным моющим средством его отмыть почти невозможно. Но можно воспользоваться одним из следующих методов.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно отмыть чайник от накипи, не используя разнообразную химию. Все они достаточно действенные.

Как отмыть чайник от накипи содой (подходит для электрического и металлического чайника).

1. Вскипятите воду в чайнике.

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2. Когда вода закипит – добавьте соду (на литр воды понадобится три чайные ложки соды).

3. Хорошо размешайте и оставьте на 10 минут.

4. Снова вскипятите воду, затем очень хорошо вымойте чайник.

Как отмыть чайник от накипи уксусом.

1. В литр воды добавьте 100 миллилитров уксуса.

2. Чтобы не было неприятного запаха – добавьте каплю моющего средства, чтобы убрать неприятный запах.

3. Отлично перемешать.

4. Смесь налейте в чайник и хорошо промойте.

Как отмыть чайник лимонной кислотой

1. В литре воды размешайте 10-15 г лимонной кислоты. Вода должна быть прохладной.

2. Вскипятите чайник.

3. Оставьте на 30 минут.

4. Слейте воду и еще несколько раз прокипятите чистую, чтобы не было запаха.

5. Протрите чайник изнутри ватными спонжами.

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