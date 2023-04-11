Отмыть духовку от жира и пятен – задача не из простых, так как часто даже при помощи магазинных моющих средств не так просто избавится от загрязнений. Но, стоит помнить, что иногда даже самые простые домашние средства могут помочь избавится от жира в духовке, например, пищевая сода, уксус, лимонный сок.

Редакция FoodOboz делится самыми эффективными домашними средствами, которые помогут отмыть до блеска духовку.

1. Сода и уксус

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Смешайте 1 стакан пищевой соды, 1/2 стакана воды и 2 столовые ложки уксуса, тщательно перемешайте и нанесите половину получившейся консистенции на большие, самые въевшиеся пятна в духовке.

Поместите миску на верхнюю полку духовки и включите духовку на 45 минут при 100 C. После охладите духовку и хорошо помойте водой.

2. Лимонный раствор

Для этого вам понадобится 5 лимонов, их нужно порезать пополам, выдавить сок в противень для выпечки, и туда положить пустые половинки лимона. Поставить противень в духовку, включить духовку до 250 С и оставить так на 30 минут. После помойте духовку губкой с водой.

3. Жидкое мыло, уксус и сода

Смешайте 1/2 стана пищевой соды, 1/2 стакана жидкого мыла для посуды и 1/4 стакана уксуса, перемешайте до однородности. При помощи зубной щетки нанесите смесь по всему духовому шкафу, оставьте на ночь и после помойте водой.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как отмыть жир с кухонных шкафов растительным маслом, содой и хозяйственным мылом.