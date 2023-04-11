Как отмыть духовку от жира и нагара: 3 лучших домашних средства

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как легко отмыть духовку

Отмыть духовку от жира и пятен – задача не из простых, так как часто даже при помощи магазинных моющих средств не так просто избавится от загрязнений. Но, стоит помнить, что иногда даже самые простые домашние средства могут помочь избавится от жира в духовке, например, пищевая сода, уксус, лимонный сок.

Как отмыть решетки духовки и духовку от жира

Редакция FoodOboz делится самыми эффективными домашними средствами, которые помогут отмыть до блеска духовку. 

1. Сода и уксус 

Сода для мытья духовки
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Смешайте 1 стакан пищевой соды, 1/2 стакана воды и 2 столовые ложки уксуса, тщательно перемешайте и  нанесите половину получившейся консистенции на большие, самые въевшиеся пятна в духовке. 

Чистая духовка

Поместите миску на верхнюю полку духовки и включите духовку на 45 минут при 100 C. После охладите духовку и хорошо помойте водой. 

2. Лимонный раствор

Как отмыть духовку лимоном

Для этого вам понадобится 5 лимонов, их нужно порезать пополам, выдавить сок в противень для выпечки, и туда положить пустые половинки лимона. Поставить противень в духовку, включить духовку до 250 С и оставить так на 30 минут. После помойте духовку губкой с водой.

Как легко отмыть духовку лимонами

3. Жидкое мыло, уксус и сода 

Как быстро отмыть духовку мыльным раствором с уксусом и содой

Смешайте 1/2 стана пищевой соды, 1/2 стакана жидкого мыла для посуды и 1/4 стакана уксуса, перемешайте до однородности. При помощи зубной щетки нанесите смесь по всему духовому шкафу, оставьте на ночь и после помойте водой. 

Чем быстро и эффективно отмыть духовку

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как отмыть жир с кухонных шкафов растительным маслом, содой и хозяйственным мылом. 

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