Наверное, каждая хозяйка хотя бы однажды в жизни сталкивалась с такой проблемой, как грязная посуда с налетом. Его не всегда легко отмыть обычным моющим средством, поэтому в ход идут народные.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как отмыть грязную посуду от желтого налета.

Пищевая сода

Для этого нужно взять 1 л воды и развести в ней 2-3 ст. л. соды. Перемешать раствор и выложить грязные тарелки. Через час смыть налет обычной губкой и помыть тарелки под проточной водой.

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Лимонная кислота

Здесь все просто: лимонной кислотой нужно посыпать грязную посуду и оставить в таком виде на 20 минут. Когда пройдет отведенное время, смыть смесь и помыть посуду под проточной водой.

Перекись водорода

Перекись водорода следует смешать с содой в соотношении 1:1. Полученной массой смазать грязную посуду и сразу помыть под проточной водой.

Сухая горчица

Для этого нужно растворить несколько ложек сухой горчицы в теплой воде. В полученной жидкости замочить грязную посуду и через час помыть под проточной водой.

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