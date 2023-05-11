Приготовление еды в духовке – один из лучших способов сохранить витамины и микроэлементы в продуктах при приготовлении. Но, очень часто продукты прилипают к противню, этим самым портя его поверхность. Часто даже самые мощные и агрессивные чистящие средства могут только испортить противень, а не отмыть.

Редакция FoodOboz делится 3 самыми эффективными средствами для мытья противней от нагара и въевшихся пятен.

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1. Как очистить металлические противни от жира и нагара в домашних условиях

Перед тем, как мыть противень, его нужно залить горячей водой и оставить на 1 час, перед этим обязательно удалите оставшуюся еду. Добавьте несколько капель моющего средства для мытья посуды. После того, как пройдет 1-2 часа, промойте противень водой. Если даже после этого останутся пятна, засыпьте их содой, солью и почистите губкой. Помойте проточной водой!

2. Как отмыть противень солью

Засыпьте противень солью, поставьте в духовку на 30 минут при 100 С. После дайте остыть противню, удалите соль, помойте проточной водой.

3. Как отмыть содой и уксусом

Налейте в противень воду, добавьте по 2 ст. л. уксуса, всыпьте пищевую соду и добавьте средство для мытья посуды. Уберите противень в разогретую до 100°С духовку на 30 минут. После дайте воде остыть и помойте.

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