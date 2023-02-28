Как отмыть сковороду от жира без моющего средства: самые эффективные и безопасные средства

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,8 т.
Чем отмыть сковороду

Практически каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как въевшийся жир, прилипшая еда   к сковороде. Стоит отметить, что не все сковороды можно хорошо отмыть при помощи даже моющих средств. 

Как и чем очистить тефлоновую сковородку

Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные советы, как при помощи безопасных домашних средств очистить сковороды. 

Как правильно чистить сковороды
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Как правильно чистить эмалированные и сковороды из нержавеющей стали при помощи соли, уксуса и воды 

Насыпьте соль тонким слоем на дно сковороды и залейте девятипроцентным столовым уксусом, после поставьте сковороду на огонь и доведите до кипения. После добавьте несколько ложек пищевой соды и убавьте огонь. Через 20 минут снимите сковороду с огня и помойте водой. 

Чем мыть сковороды, чтобы не испортить

При помощи пищевой соды 

Соду насыпьте на влажную губку и почистить сковороду, после хорошо помойте сковороду проточной водой. 

Поваренная соль

Как отмыть сковороды солью

Если на сковороде есть остатки пригорелой еды, вам нужно будет насыпать соль на дно посуды и подождать пока она размягчит нагар, а затем почистить с помощью губки. 

Как почистить чугунные сковородки от жира 

При помощи песка

Высыпьте песок на сковороду, жарьте его около 2-3 часов. После снимите посуду с огня, высыпьте песок, после хорошо помойте. 

Как и чем очистить сковороду от нагара

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какая посуда для приготовления еды может быть опасной и почему. 

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