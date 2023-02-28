Практически каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как въевшийся жир, прилипшая еда к сковороде. Стоит отметить, что не все сковороды можно хорошо отмыть при помощи даже моющих средств.

Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные советы, как при помощи безопасных домашних средств очистить сковороды.

Видео дня

Как правильно чистить эмалированные и сковороды из нержавеющей стали при помощи соли, уксуса и воды

Насыпьте соль тонким слоем на дно сковороды и залейте девятипроцентным столовым уксусом, после поставьте сковороду на огонь и доведите до кипения. После добавьте несколько ложек пищевой соды и убавьте огонь. Через 20 минут снимите сковороду с огня и помойте водой.

При помощи пищевой соды

Соду насыпьте на влажную губку и почистить сковороду, после хорошо помойте сковороду проточной водой.

Поваренная соль

Если на сковороде есть остатки пригорелой еды, вам нужно будет насыпать соль на дно посуды и подождать пока она размягчит нагар, а затем почистить с помощью губки.

Как почистить чугунные сковородки от жира

При помощи песка

Высыпьте песок на сковороду, жарьте его около 2-3 часов. После снимите посуду с огня, высыпьте песок, после хорошо помойте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какая посуда для приготовления еды может быть опасной и почему.