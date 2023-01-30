Как почистить сельдь за 2 минуты: делимся самым быстрым и простым способом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как быстро очистить сельдь

Одна из самых простых, бюджетных, но при этом одна из самых полезных видом рыбы – сельдь. Из нее можно приготовить закуски, добавить в салаты, сделать вкусный форшмак. Еще ее можно самостоятельно засолить в пряном маринаде и даже отварить и пожарить.

Закуска из сельди

Редакция FoodOboz делится с вами лайфхаком, как всего за 2 минуты почистить сельдь так, чтобы не повредить филе и, чтобы в нем не было косточек. Лайфхак был опубликован на YouTube-канале "SMAKplus – Ідеї до смаку".

Как правильно чистить сельдь
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Как быстро почистить сельдь:

1. Отрежьте от рыбы голову, выпотрошите ее и отрежьте хвост, плавники.

Как быстро почистить сельдь

2. Снимите кожу, но очень аккуратно, чтобы не повредить филе. Сделайте по хребту надрез, чтобы легче можно было извлечь кость.

Как правильно очистить сельдь от кожи и косточек

3. Руками хорошо надавите на кость, аккуратно прогибая ее во внутрь так, чтобы филе было целым. Удалите хребет.

Филе сельди без косточек

4. Оставшееся косточки выберите кухонным пинцетом и можно использовать готовое филе для приготовления блюд.

Филе сельди

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