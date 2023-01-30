Одна из самых простых, бюджетных, но при этом одна из самых полезных видом рыбы – сельдь. Из нее можно приготовить закуски, добавить в салаты, сделать вкусный форшмак. Еще ее можно самостоятельно засолить в пряном маринаде и даже отварить и пожарить.

Редакция FoodOboz делится с вами лайфхаком, как всего за 2 минуты почистить сельдь так, чтобы не повредить филе и, чтобы в нем не было косточек. Лайфхак был опубликован на YouTube-канале "SMAKplus – Ідеї до смаку".

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Как быстро почистить сельдь:

1. Отрежьте от рыбы голову, выпотрошите ее и отрежьте хвост, плавники.

2. Снимите кожу, но очень аккуратно, чтобы не повредить филе. Сделайте по хребту надрез, чтобы легче можно было извлечь кость.

3. Руками хорошо надавите на кость, аккуратно прогибая ее во внутрь так, чтобы филе было целым. Удалите хребет.

4. Оставшееся косточки выберите кухонным пинцетом и можно использовать готовое филе для приготовления блюд.

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