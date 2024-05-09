Чистка молодого картофеля – это достаточно непростая задача. Если снимать кожуру просто ножом – она будет очень прилипать к рукам, нужно постоянно мыть ладони. К тому же, кожура не всегда хорошо соскребается. Но если воспользоваться следующим лайфхаком – вы справитесь очень быстро.

О том, как сразу почистить много картофеля, рассказала фудблогерка hestia_ua на странице в Instagram. Вам понадобится обычная соль.

1. Хорошо промойте картофель от грязи.

2. Поместите в глубокую кастрюлю.

3. Добавьте несколько ложек соли.

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4. Накройте крышкой.

5. Хорошо потрясите кастрюлю несколько раз.

6. После каждого раза проверяйте. Если кожура остается – повторите.

7. Уже очищенный картофель промойте от лишней кожуры.

8. Вручную нужно будет только удалить черные точки, если они есть.

9. После этого картофель уже можно готовить.

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