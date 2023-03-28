Как покрасить пасхальные яйца в луковой шелухе: самый простой способ
В этом году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. К празднику хозяйки готовят традиционные пасхальные блюда, главными из которых являются паски и пасхальные яйца.
Красят яйца цветными красителями, или используют вместо них натуральные красители, один из которых – луковая шелуха. Редакция FoodOboz расскажет, как правильно и удачно покрасить пасхальные яйца луковицей.
Что понадобится:
- лук – 10-15 шт
- соль – 1 ст. л.
- вода
- яйца
Технология окрашивания:
1. Почистить лук от шелухи и поместить ее в кастрюлю.
2. Залить шелуху водой, добавить соль и опустить яйца так, чтобы вода полностью их покрывала. Довести до кипения и варить около 10-15 минут.
3. После этого нужно достать яйца шумовкой и переложить в тарелку с холодной водой на 5-7 минут.
4. Готовые пасхальные яйца можно натереть растительным маслом для особого блеска.
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