В этом году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. К празднику хозяйки готовят традиционные пасхальные блюда, главными из которых являются паски и пасхальные яйца.

Красят яйца цветными красителями, или используют вместо них натуральные красители, один из которых – луковая шелуха. Редакция FoodOboz расскажет, как правильно и удачно покрасить пасхальные яйца луковицей.

Что понадобится:

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лук – 10-15 шт

соль – 1 ст. л.

вода

яйца

Технология окрашивания:

1. Почистить лук от шелухи и поместить ее в кастрюлю.

2. Залить шелуху водой, добавить соль и опустить яйца так, чтобы вода полностью их покрывала. Довести до кипения и варить около 10-15 минут.

3. После этого нужно достать яйца шумовкой и переложить в тарелку с холодной водой на 5-7 минут.

4. Готовые пасхальные яйца можно натереть растительным маслом для особого блеска.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца красным вином.