Как покрасить яйца куркумой для пасхального стола: делимся точной технологией

Ирина Мельниченко
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Как покрасить яйца куркумой

Яйца для пасхального стола можно красить как красителями, так и безопасными домашними средствами, например, чаем каркаде, куркумой, соком свеклы. 

Как свеклой и вином покрасить яйца

Кулинар рассказала в Instagram, как правильно и быстро покрасить яйца безопасной  куркумой. 

Яйца для пасхального стола
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Ингредиенты: 

  • Куркума – 20-30 г
  • Кипяток – 750 мл
  • Уксус – 2 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Куркуму залейте кипятком, влейте 2 ст л уксуса и выложите туда горячие вареные яйца.

Вареные яйца

2. Оставьте на 2-6 часов. 

Как правильно красить яйца куркумой

Также на OBOZ.UA сообщалось, как покрасить яйца на Пасху в красивый оливковый цвет. 

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