Как покрасить яйца куркумой

Яйца для пасхального стола можно красить как красителями, так и безопасными домашними средствами, например, чаем каркаде, куркумой, соком свеклы.

Кулинар рассказала в Instagram, как правильно и быстро покрасить яйца безопасной куркумой.

Видео дня

Ингредиенты:

Куркума – 20-30 г

Кипяток – 750 мл

Уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Куркуму залейте кипятком, влейте 2 ст л уксуса и выложите туда горячие вареные яйца.

2. Оставьте на 2-6 часов.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как покрасить яйца на Пасху в красивый оливковый цвет.