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Как покрасить яйца куркумой для пасхального стола: делимся точной технологией
Яйца для пасхального стола можно красить как красителями, так и безопасными домашними средствами, например, чаем каркаде, куркумой, соком свеклы.
Кулинар рассказала в Instagram, как правильно и быстро покрасить яйца безопасной куркумой.
Ингредиенты:
- Куркума – 20-30 г
- Кипяток – 750 мл
- Уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Куркуму залейте кипятком, влейте 2 ст л уксуса и выложите туда горячие вареные яйца.
2. Оставьте на 2-6 часов.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как покрасить яйца на Пасху в красивый оливковый цвет.