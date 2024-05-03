Вместо того, чтобы красить яйца на Пасху химическими магазинными красителями – используйте натуральные компоненты. Цвета можно достичь совершенно разного. К примеру, чтобы сделать красивые оливковые писанки, вам понадобится куркума и чай каркаде.

Идеей окрашивания яиц в оливковый цвет поделилась фудблогер Екатерина с ником katia_cooking_ в Instagram. Выходит приятный весенний цвет.

Как покрасить яйца в оливковый цвет?

1. В холодную воду выложить белые, хорошо промытые губкой яйца.

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2. Добавляем куркуму, перемешаем, чтобы она равномерно распределилась.

3. Положить чай и поставить в огонь.

4. После закипания немного убавить огонь и варить 10 минут.

5. Выключить огонь и дать яйцам остыть в этой воде.

6. Иногда яйца нужно переворачивать, чтобы они равномерно окрасились. От времени, за которое яйца находятся в растворе, зависит интенсивность и насыщенность цвета.

7. Окрашенные яйца нужно осторожно промыть – ни в коем случае не тереть сильно, чтобы не повредить пленку с рисунком.

8. Когда яйца высохнут – они станут матовыми светло-оливкового цвета.

9. Если вы хотите, чтобы яйца сверкали, можно легко натереть их маслом.

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