Лук – один из самых популярных овощей, используемый для приготовления большинства блюд. Он придает основным блюдам характерную горечь, которая раскрывает и идеально дополняет ее вкус. Также из лука можно готовить первые блюда и даже десерты.

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Но при нарезании лука постоянно возникают проблемы со слезоотделением и жжением в глазах. Люди пытаются изобрести разнообразные методы, чтобы предотвратить это неприятное явление, хотя, на самом деле, он уже давно изобретен. Как порезать лук без жжения в глазах и слез, в Instagram рассказала шеф-повар Эрика Вайдс.

В первую очередь она рекомендует использовать максимально острый нож. Тогда время, при котором лезвие касается овоща, уменьшается до минимума, как собственно, и количество пролитых слез. На видео блоггер взяла острый нож и просто разрезала луковицу пополам. Затем кулинарка с легкостью почистила ее от шелухи и принялась за нарезку.

Как оказалось, нарезать лук тоже нужно правильно. Меньше всего слез придется пролить, если нож практически не будет касаться овоща. Поэтому лук нужно нарезать, упирая кончик ножа в доску и очень быстро скользить по овощу. Эти полезные советы помогут вам значительно снизить неприятные ощущения, возникающие во время нарезания лука.

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