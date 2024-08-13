Любите употреблять жареные яйца на завтрак? Тогда вы точно заметили, что это блюдо каждый раз получается по-разному. Независимо от того, какой именно вид жареных яиц вы выбираете для себя, важно знать действенные методы, следуя которым ваш завтрак будет идеальным.

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Вот, например, телевизионный шеф-повар Майкл Саймон в TikTok рассказал несколько полезных советов, благодаря которым вы никогда не будете страдать от разбитого желтка или пережаренного завтрака.

Эксперт говорит, что следует использовать сковороду с антипригарным покрытием, которую перед началом приготовления хорошо разогреваем. Далее выкладываем небольшой кусок несладкого сливочного масла и ждем, пока он полностью растопится.

Если вы часто разбиваете яйца и находите в них остатки скорлупы, следует сначала разбили их в отдельную емкость, достать все, что не нужно, и только потом перелить на сковороду. Это обеспечит целостность желтка больше, чем вы избавляетесь от скорлупы непосредственно на сковороде в процессе приготовления яйца.

Когда яйцо уже оказалось на сковороде желтком вверх, его можно оставить так жариться, если вы хотите получить жидкую серединку. Если вы привыкли жарить яйца с обеих сторон, то эксперт утверждает, что делать это не нужно. Достаточно только полить желток маслом из сковороды и подождать короткий промежуток времени.

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