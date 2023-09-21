Как пожарить отбивные без масла для ужина: делимся лайфхаком и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт отбивных

Мясные отбивные являются очень простым и сытным блюдом, которые очень просто готовятся, очень важно – пожарить их так, чтобы чтобы они были мягкими и сочными. Кулинары советуют для мягкости запанировать их кляр и запечь в духовке. 

Домашние отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных отбивных в панировочных сухарях с пармезаном, с паприкой и сушеным луком.

Рецепт отбивных
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Ингредиенты:

  • филе – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • сушеный лук и чеснок
  • панировочные сухари – 40-60 г
  • пармезан – 30 г

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 200-210 С, поставьте в нее застеленный антипригарной фольгой противень, смазанный 1 ст. л. масла.

2. Разрежьте филе вдоль на 3 уровня биточки, подсушите бумажными полотенцами, чтобы кляр хорошо приклеился.

Мясо для отбивных

3. Кляр: яйца, муку, все специи размешайте до однородности – получится густое тесто. Смешайте панировочные сухари с сыром, перемешайте.

Кляр для отбивных

4. Филе обмокните в тесто, затем в сухари и сразу выложите на горячий противень и запекайте до готовности мяса и хрустящей корочки – 20-25 минут.

Готовые отбивные

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