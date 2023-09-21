Как пожарить отбивные без масла для ужина: делимся лайфхаком и рецептом
Мясные отбивные являются очень простым и сытным блюдом, которые очень просто готовятся, очень важно – пожарить их так, чтобы чтобы они были мягкими и сочными. Кулинары советуют для мягкости запанировать их кляр и запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных отбивных в панировочных сухарях с пармезаном, с паприкой и сушеным луком.
Ингредиенты:
- филе – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- паприка – 1 ч. л.
- сушеный лук и чеснок
- панировочные сухари – 40-60 г
- пармезан – 30 г
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 200-210 С, поставьте в нее застеленный антипригарной фольгой противень, смазанный 1 ст. л. масла.
2. Разрежьте филе вдоль на 3 уровня биточки, подсушите бумажными полотенцами, чтобы кляр хорошо приклеился.
3. Кляр: яйца, муку, все специи размешайте до однородности – получится густое тесто. Смешайте панировочные сухари с сыром, перемешайте.
4. Филе обмокните в тесто, затем в сухари и сразу выложите на горячий противень и запекайте до готовности мяса и хрустящей корочки – 20-25 минут.
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