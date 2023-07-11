Первый вопрос, который вознекает после покупки авокадо – как почистить такой плод? И если вам в руки попал действительно свежий и спелый фрукт – вы справитесь с этим заданием за считанные секунды. И, при этом, мякоть останется целой.

О том, как качественно и быстро почистить авокадо, рассказало американское интернет-издание CNN. Вы можете вынуть косточку таким образом, чтобы не поранить руки ножом.

Как безопасно и быстро почистить авокадо:

1. Плод должен быть достаточно мягким. чтобы его можно было легко разрезать.

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2. Разрезаем авокадо по всей длине.

3. Прокручиваем и разъединяем две половинки.

4. Ни в коем случае не вынимайте косточку ножом, ведь так можно раниться. Просто хорошо надавите со стороны кожуры на косточку – и она сама получится.

5. Далее возьмите ложку и круговым оборотом извлеките мякоть. Она останется целой.

Если вы уже очистили авокадо – сможете приготовить из него вкусное гуакамоле. Идея приготовления легкого гуакамоле из авокадо опубликована на странице диетолога Юлии с ником dietolog_yuliianova в Instagram. Ингредиенты для этого блюда простые и полезные.

Ингредиенты:

вокадо – 1 шт

лук (фиолетовый) – 0.5 шт

томат – 1 шт

кинза (орегано) – 30 г

перец чили – 2 шт

сок лимона – 1 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

специи

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой авокадо.

2. Добавьте сок лимона.

3. Хорошо перемешайте.

4. Мелким кубиком нарежьте лук, томат и перец.

5. Нарежьте кинзу, смешайте с авокадо.

6. Заправьте растительным маслом и специями.

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