Как правильно чистить авокадо, чтобы мякоть осталась целой: делимся лайфхаком
Первый вопрос, который вознекает после покупки авокадо – как почистить такой плод? И если вам в руки попал действительно свежий и спелый фрукт – вы справитесь с этим заданием за считанные секунды. И, при этом, мякоть останется целой.
О том, как качественно и быстро почистить авокадо, рассказало американское интернет-издание CNN. Вы можете вынуть косточку таким образом, чтобы не поранить руки ножом.
Как безопасно и быстро почистить авокадо:
1. Плод должен быть достаточно мягким. чтобы его можно было легко разрезать.
2. Разрезаем авокадо по всей длине.
3. Прокручиваем и разъединяем две половинки.
4. Ни в коем случае не вынимайте косточку ножом, ведь так можно раниться. Просто хорошо надавите со стороны кожуры на косточку – и она сама получится.
5. Далее возьмите ложку и круговым оборотом извлеките мякоть. Она останется целой.
Если вы уже очистили авокадо – сможете приготовить из него вкусное гуакамоле. Идея приготовления легкого гуакамоле из авокадо опубликована на странице диетолога Юлии с ником dietolog_yuliianova в Instagram. Ингредиенты для этого блюда простые и полезные.
Ингредиенты:
- вокадо – 1 шт
- лук (фиолетовый) – 0.5 шт
- томат – 1 шт
- кинза (орегано) – 30 г
- перец чили – 2 шт
- сок лимона – 1 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой авокадо.
2. Добавьте сок лимона.
3. Хорошо перемешайте.
4. Мелким кубиком нарежьте лук, томат и перец.
5. Нарежьте кинзу, смешайте с авокадо.
6. Заправьте растительным маслом и специями.
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