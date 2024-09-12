Манго – это невероятно вкусный фрукт, богатый витаминами и полезными микроэлементами. Но каждый раз перед покупкой люди задумываются над целесообразностью приобретения, ведь вспоминают, что их ждет долгий и тяжелый процесс очистки.

Видео дня

Однако такие мнения не должны больше посещать никого. Теперь есть действительно идеальный способ, чтобы почистить манго. О нём в TikTok рассказал пользователь Casa Tips. Для этого понадобится только один предмет из кухонных принадлежностей, который точно есть на кухне у каждого.

Блогер на видео показывает, что манго можно почистить так же легко, как картофель или морковь. Для этого он использует овощечистку. Благодаря этим принадлежностям вы никогда не отрежете лишнюю мякоть от фрукта, которую потом придется выбрасывать в помойку.

Кроме этого, блогер также показал, как отрезать от уже очищенного манго красивые куски. Для этого ему также пригодилась овощечистка. А точнее, та ее часть, предназначенная для извлечения испорченных частей овоща. Он просто вонзил ее в очищенное от кожуры манго и провел по всей его длине. В результате он получил красивые продолговатые куски, которые не стыдно подать на стол.

На OBOZ.UA есть много рецептов из манго: