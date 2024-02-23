Для того чтобы определить, подходит ли еда к плану сбалансированного питания, нужно просто прочесть этикетку. Казалось бы, все очень просто, но на самом деле нужно уметь правильно читать этикетки.

В этой связи, издание Greatist решило опубликовать важнейшие правила чтения этикеток. Благодаря им можно узнать абсолютно все, что нужно знать по отношению к продукту.

Размер порции

Прежде чем начать разбираться в составляющих чипсах или овсяных хлопьях, нужно прочитать на упаковке, какое количество порций она содержит.

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Калории

На них, конечно, следует обращать внимание. Но, кроме калорий, разнообразные продукты также содержат и другие вещества, которые могут разбалансировать питание. Кстати, в современных снеках может содержаться такое же количество калорий, как в одной конфете, однако показатель остальных веществ может значительно превышать норму.

Процент дневной нормы

Этот показатель демонстрирует, какую именно норму того или иного вещества получит человек, употребив конкретный продукт.

Жиры

Этикетка продукта содержит три вида жиров: общий, начисенный и трансжир. Именно на два последних показателя следует обращать наибольшее внимание. Насыщенные жиры – это тот вид жиров, который обнаруживается в, например, гамбургерах. Употребление большого количества насыщенных жиров оказывает негативное влияние на работу сердца.

А трансжиры добавляют к крекерам, печенью и другим обработанным и упакованным продуктам. Он увеличивает уровень холестерина.

Углеводы

Углеводы, указанные на пищевой этикетке, включают в себя три подвида, а сама: сахар, крахмал и клетчатку. Первые два оказывают непосредственное влияние на ревец сахара в крови, а последняя – нет.

Идеально, если углеводы составляют менее 50% от общего дневного потребления калорий.

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