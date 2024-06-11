Брокколи – это очень полезный и вкусный, но далеко не самый дешевый овощ. Считается, что из него можно использовать только макушку, а стебель нужно выбрасывать.

Однако, оказывается, приготовление брокколи можно сделать совершенно безотходным. Вот, например, блоггер с ником myrealfood_ru в TikTok рассказала, как можно использовать стебель этого овоща.

Для начала погружаем верхушку соцветия в кипяток и провариваем в течение нескольких минут, держа за стебель. Вынимаем капусту из воды и, продолжая держать ее за стебель, легко нарезаем на отдельные соцветия.

Отварной стебель брокколи нарезаем небольшими тонкими ломтиками и обжариваем на сковороде вместе с соевым соусом. В результате вы получаете достаточно вкусный гарнир. Подписчики блоггера были удивлены такой интересной манипуляцией с капустой. Некоторые из них даже не знали, что стебель съедобный. Но на самом деле в нем содержится гораздо больше витаминов и полезных веществ, чем в самом соцветии.

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