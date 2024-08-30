Как правильно готовить колбаски: идеальный способ

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как правильно готовить колбаски: идеальный способ

Если для того чтобы приготовить колбаски, вы просто выкладывали их на сковороду и ждали определенное количество времени, знайте – вы делать это неправильно. Как оказалось, существуют определенные секреты приготовления этого блюда, которое отлично подходит к завтраку и в качестве основного.

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Джефф Бейкер, когда-то готовивший для королевы Елизаветы II, сказал, что большинство людей совершают три распространенных ошибки, готовя колбаски. Он рассказал Mirror несколько основных трюков во время их приготовления.

Как правильно готовить колбаски: идеальный способ

Дайте колбасе отдохнуть

Не выкладывайте кобаски сразу после холодильника на сковороду или в кастрюлю. Дайте им отдохнуть и добиться комнатной температуры. Только там вам удастся избежать треска кожуры и достичь равномерного приготовления.

Помещаем на холодную сковороду

Как правильно готовить колбаски: идеальный способ

Для приготовления используйте холодную сковороду и плоским толстым дном. Выложите колбаски на нее и включите слабый или средний нагрев. Этот способ поможет избежать прилипания колбасок к плоскости сковородки, также разрыва их оболочки.

Добавляем масло

Как правильно готовить колбаски: идеальный способ

Перед началом приготовления колбасок выложите на сковороду чайную ложку утиного или гусиного жира. позволит получить самый лучший вкус ваших колбас. Обжарьте колбаски, а лишний жир просто слейте.

Жарим отдельно

Колбаски на сковороде не должны касаться друг друга. Благодаря этому вам удастся достичь равномерного цвета блюда, а также их равномерной прожарки. Обычно на приготовление сосисок следует потратить около 10-12 минут.

Дайте отдохнуть перед подачей

Как правильно готовить колбаски: идеальный способ

Правильно приготовленная колбаса должна иметь температуру 70°C и быть твердой на ощупь. После окончания приготовления, колбаскам следует дать немного отдохнуть и только после этого подавать на стол.

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