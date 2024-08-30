Если для того чтобы приготовить колбаски, вы просто выкладывали их на сковороду и ждали определенное количество времени, знайте – вы делать это неправильно. Как оказалось, существуют определенные секреты приготовления этого блюда, которое отлично подходит к завтраку и в качестве основного.

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Джефф Бейкер, когда-то готовивший для королевы Елизаветы II, сказал, что большинство людей совершают три распространенных ошибки, готовя колбаски. Он рассказал Mirror несколько основных трюков во время их приготовления.

Дайте колбасе отдохнуть

Не выкладывайте кобаски сразу после холодильника на сковороду или в кастрюлю. Дайте им отдохнуть и добиться комнатной температуры. Только там вам удастся избежать треска кожуры и достичь равномерного приготовления.

Помещаем на холодную сковороду

Для приготовления используйте холодную сковороду и плоским толстым дном. Выложите колбаски на нее и включите слабый или средний нагрев. Этот способ поможет избежать прилипания колбасок к плоскости сковородки, также разрыва их оболочки.

Добавляем масло

Перед началом приготовления колбасок выложите на сковороду чайную ложку утиного или гусиного жира. позволит получить самый лучший вкус ваших колбас. Обжарьте колбаски, а лишний жир просто слейте.

Жарим отдельно

Колбаски на сковороде не должны касаться друг друга. Благодаря этому вам удастся достичь равномерного цвета блюда, а также их равномерной прожарки. Обычно на приготовление сосисок следует потратить около 10-12 минут.

Дайте отдохнуть перед подачей

Правильно приготовленная колбаса должна иметь температуру 70°C и быть твердой на ощупь. После окончания приготовления, колбаскам следует дать немного отдохнуть и только после этого подавать на стол.

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