Печень – очень полезный и простой в приготовление продукт, который можно использовать для приготовления котлет, отбивных, салатов. А также ее можно вкусно жарить с луком, готовить с яблоками, соусами и специями.

Рецепт вкусной печени с луком и молочным соусом был опубликован в фудблоге в Instagram "Smakoluk.ua".

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Совет: чтобы печень не горчила, ее нужно обдать кипятком и замочить в молоке!

Ингредиенты:

печень – 500-700 г

лук – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

молоко – 200-300 мл

соль, перец – по вкусу

мускатный орех – 0,25 ч. л.

сыр твердый – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистости.

2. Печень очистите, нарежьте не очень большими кусочками, добавьте в лук и жарьте под крышкой на среднем огне, время от времени помешивая около 10 минут.

3. Далее добавьте специи и муку, перемешайте.

4. Добавьте молоко и снова перемешайте, тушите на маленьком огне 3-5 минут.

5. Добавьте натертый сыр и перемешайте до полного растворения сыра.

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