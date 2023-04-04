Как правильно готовит печень, чтобы она не была горькой: рецепт вкусного блюда
Печень – очень полезный и простой в приготовление продукт, который можно использовать для приготовления котлет, отбивных, салатов. А также ее можно вкусно жарить с луком, готовить с яблоками, соусами и специями.
Рецепт вкусной печени с луком и молочным соусом был опубликован в фудблоге в Instagram "Smakoluk.ua".
Совет: чтобы печень не горчила, ее нужно обдать кипятком и замочить в молоке!
Ингредиенты:
- печень – 500-700 г
- лук – 1 шт.
- мука – 1 ст. л.
- молоко – 200-300 мл
- соль, перец – по вкусу
- мускатный орех – 0,25 ч. л.
- сыр твердый – 100-150 г
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистости.
2. Печень очистите, нарежьте не очень большими кусочками, добавьте в лук и жарьте под крышкой на среднем огне, время от времени помешивая около 10 минут.
3. Далее добавьте специи и муку, перемешайте.
4. Добавьте молоко и снова перемешайте, тушите на маленьком огне 3-5 минут.
5. Добавьте натертый сыр и перемешайте до полного растворения сыра.
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