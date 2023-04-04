Как правильно готовит печень, чтобы она не была горькой: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,3 т.
Как правильно готовить печень

Печень – очень полезный и простой в приготовление продукт, который можно использовать для приготовления котлет, отбивных, салатов. А также ее можно вкусно жарить с луком, готовить с яблоками, соусами и специями. 

Салат из печени

Рецепт вкусной печени с луком и молочным соусом был опубликован в фудблоге в Instagram "Smakoluk.ua".

Рецепт печени
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Совет: чтобы печень не горчила, ее нужно обдать кипятком и замочить в молоке! 

Ингредиенты:

  • печень – 500-700 г 
  • лук – 1 шт.
  • мука – 1 ст. л.
  • молоко – 200-300 мл
  • соль, перец – по вкусу 
  • мускатный орех – 0,25 ч. л.
  • сыр твердый – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистости.

Репчатый лук

2. Печень очистите, нарежьте не очень большими кусочками, добавьте в лук и жарьте под крышкой на среднем огне, время от времени помешивая около 10 минут. 

Сырая печень

3. Далее добавьте специи и муку, перемешайте. 

4. Добавьте молоко и снова перемешайте, тушите на маленьком огне 3-5 минут.

Печень с луком и молоком 

5. Добавьте натертый сыр и перемешайте до полного растворения сыра. 

Готовое блюдо

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