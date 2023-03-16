Как правильно готовить печень, чтобы она не горчила и была мягкой: делимся советами и рецептом
Куриная печень – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, отбивным и котлет. Для того, чтобы она была вкусной и не горькой, кулинары советуют ее вымачивать в молоке, а чтобы была мягкой и сочной – добавьте яблоки и лук.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram секретами приготовления и рецептом вкусной печени, которая будет мягкой и не будет горчить.
Ингредиенты:
- куриная или индюшиная печень – 500 г
- лук – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- вода – 150-200 мл
- томатная паста – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень обдайте кипятком, зачистите и нарежьте кусками.
2. Лук нарежьте кольцами.
3. Смешайте томатную пасту, сметану и мед. Добавьте воду и перемешайте до однородности.
4. На разогретой сковороде обжарьте лук до мягкости.
5. Добавьте печень и обжарьте до полуготовности.
6. Посолите, приправьте перцем. Залейте соусом и тушите до готовности.
Подавайте печень с картофельным пюре, рисом или гречкой!
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