Как правильно готовить печень, чтобы она не горчила и была мягкой: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
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Как правильно готовить печень

Куриная печень – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, отбивным и котлет. Для того, чтобы она была вкусной и не горькой, кулинары советуют ее вымачивать в молоке, а чтобы была мягкой и сочной – добавьте яблоки и лук. 

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram секретами приготовления и рецептом вкусной печени, которая будет мягкой и не будет горчить. 

Рецепт печени

Ингредиенты:

  • куриная или индюшиная печень – 500 г
  • лук – 1 шт. 
  • сметана – 2 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
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  • вода – 150-200 мл
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Печень обдайте кипятком, зачистите и нарежьте кусками. 

Печень для приготовления

2. Лук нарежьте кольцами. 

3. Смешайте томатную пасту, сметану и мед. Добавьте воду и перемешайте до однородности.

Вкусная печень с соусом

4. На разогретой сковороде обжарьте лук до мягкости.

5. Добавьте печень и обжарьте до полуготовности.

Как вкусно приготовить печень 

6. Посолите, приправьте перцем. Залейте соусом и тушите до готовности.

Подавайте печень с картофельным пюре, рисом или гречкой!

Жареная куриная печень с луком

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