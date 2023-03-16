Как правильно готовить печень, чтобы она не горчила и была мягкой: делимся советами и рецептом

Куриная печень – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, отбивным и котлет. Для того, чтобы она была вкусной и не горькой, кулинары советуют ее вымачивать в молоке, а чтобы была мягкой и сочной – добавьте яблоки и лук.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram секретами приготовления и рецептом вкусной печени, которая будет мягкой и не будет горчить.

Ингредиенты:

куриная или индюшиная печень – 500 г

лук – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

мед – 1 ст. л.

Видео дня

вода – 150-200 мл

томатная паста – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень обдайте кипятком, зачистите и нарежьте кусками.

2. Лук нарежьте кольцами.

3. Смешайте томатную пасту, сметану и мед. Добавьте воду и перемешайте до однородности.

4. На разогретой сковороде обжарьте лук до мягкости.

5. Добавьте печень и обжарьте до полуготовности.

6. Посолите, приправьте перцем. Залейте соусом и тушите до готовности.

Подавайте печень с картофельным пюре, рисом или гречкой!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: