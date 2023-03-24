Пышные оладьи на кефире

Как правильно готовить тесто для пышных оладий: делимся тремя главными правилами
Оладьи – отличное блюдо для завтрака, а еще они могут быть альтернативой хлебу. Для того, что оладьи были пышными, в тесто нужно добавить разрыхлитель или соду, а также лучше всего готовить тесто на теплом кефире.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных и пышных оладий, которые получатся очень удачными.
Основные правила при приготовлении теста для оладий:
- Кефир и яйцо должны обязательно быть комнатной температуры.
- Тесто должно настояться 15 мин.
- Готовое тесто больше перемешивать нельзя.
Ингредиенты:
- Кефир(комнатный темп) –250 мл
- Яйцо (комнатный темп) – 1 шт
- Мука – 200/230 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Сода – 1 ч. л. (без горки)
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Перемешайте яйцо с сахаром, затем влейте кефир и снова перемешайте.
2. Частями просейте муку, замешайте густое тесто. Но не добавляйте всю муку сразу, добавляйте по частям, чтобы тесто было густым.
3. В конце добавьте соду и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут при комнатной температуре, чтобы кефир с содой вступили в реакцию. Готовое тесто больше не перемешивайте, чтобы оно не упало и оладьи были пышными.
4. Аккуратно выложите ложкой тесто на горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла и пожарьте с двух сторон до румяности.
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