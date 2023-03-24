Как правильно готовить тесто для пышных оладий: делимся тремя главными правилами

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,5 т.
Пышные оладьи на кефире

Оладьи – отличное блюдо для завтрака, а еще они могут быть альтернативой хлебу. Для того, что оладьи были пышными, в тесто нужно добавить разрыхлитель или соду, а также лучше всего готовить тесто на теплом кефире. 

Вкусные оладьи

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных и пышных оладий, которые получатся очень удачными. 

Рецепт оладий
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Основные правила при приготовлении теста для оладий: 

  • Кефир и яйцо должны обязательно быть комнатной температуры.
  • Тесто должно настояться 15 мин.
  • Готовое тесто больше перемешивать нельзя.

Ингредиенты:

  • Кефир(комнатный темп) –250 мл
  • Яйцо (комнатный темп) – 1 шт
  • Мука – 200/230 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л. (без горки)
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Перемешайте яйцо с сахаром, затем влейте кефир и снова перемешайте.

Рецепт оладий 

2. Частями просейте муку, замешайте густое тесто. Но не добавляйте всю муку сразу, добавляйте по частям, чтобы тесто было густым.

Приготовление теста

3. В конце добавьте соду и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут при комнатной температуре, чтобы кефир с содой вступили в реакцию. Готовое тесто больше не перемешивайте, чтобы оно не упало и оладьи были пышными.

Как приготовить идеальное тесто для оладий

4. Аккуратно выложите ложкой тесто на горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла и пожарьте с двух сторон до румяности.

Жаренные оладьи

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