Как правильно готовить яйцо пашот, чтобы оно получилось идеальной формы: 3 главных правила

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Яйцо пашот

Яйца являются очень ценным и полезным продуктом, который добавляют практически во все блюда, особенно в салаты, выпечку. По мнению специалистов, готовить яйца нужно так, чтобы желток был жидким, только в таком случаи они будут полезными . 

Куриные яйца

Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как правильно приготовить вкусные яйца пашот. 

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Как правильно приготовить яйца пашот: 

– Яйца должны быть свежие, если они не первой свежести, то белок будет жидким и он просто расплывется в воде. 

Как правильно варить яйца

– Воду можно подсолить и добавить немного уксуса, так белок быстрее свернется, но это не обязательно, если у вас свежие яйца.

Вкусные и полезные яйца пашот

– Сделайте в воде воронку с помощью ложки или венчика, так готовый пашот будет хорошей формы. На ситечко разбейте яйцо и вылейте его в кипящую воду. 

Полезные яйца пашот

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