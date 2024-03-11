Яйца являются очень ценным и полезным продуктом, который добавляют практически во все блюда, особенно в салаты, выпечку. По мнению специалистов, готовить яйца нужно так, чтобы желток был жидким, только в таком случаи они будут полезными .

Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, как правильно приготовить вкусные яйца пашот.

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Как правильно приготовить яйца пашот:

– Яйца должны быть свежие, если они не первой свежести, то белок будет жидким и он просто расплывется в воде.

– Воду можно подсолить и добавить немного уксуса, так белок быстрее свернется, но это не обязательно, если у вас свежие яйца.

– Сделайте в воде воронку с помощью ложки или венчика, так готовый пашот будет хорошей формы. На ситечко разбейте яйцо и вылейте его в кипящую воду.

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