Вареники – очень сытное, простое в приготовлении блюдо, которое можно делать с разными начинками. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. Стоит отметить, что готовить вареники можно и без варки, например пожарить их на сковороде или запечь в духовке.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом жареных вареников со сливками, грибами и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

вареники мороженые – 450 г

сливки 20% – 150-200 мл

шампиньоны – 150 г

лук – 1 шт.

соль, специи – по вкусу

сливочное масло – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Растопите масло на сковороде и добавьте растительное масло. Туда же всыпьте вареники, жарьте на маленьком огне до золотистого цвета, выложите готовые вареники на блюдо.

2. На ту же сковороду всыпаем нарезанные шампиньоны и лук, жарьте до золотистого цвета. Добавьте специи, соль. Далее влейте сливки, перемешайте.

3. Туда же высыпьте вареники и под крышкой готовьте еще 5-7 минут на маленьком огне. Если на ваш взгляд соуса маловато, то добавляем еще сливки или молоко+ крахмал, молоко+муку.

При подаче присыпьте вареники зеленью!

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