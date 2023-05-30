Как правильно готовить замороженные вареники без варки, чтобы они не распадались и не склеивались: делимся наилучшим способом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт вареников

Вареники – очень сытное, простое в приготовлении блюдо, которое можно делать с разными начинками. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. Стоит отметить, что готовить вареники можно и без варки, например пожарить их на сковороде или запечь в духовке. 

Жареные вареники

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом жареных вареников со сливками, грибами и сливочным маслом. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • вареники мороженые – 450 г
  • сливки 20% – 150-200 мл
  • шампиньоны – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, специи – по вкусу 
  • сливочное масло – 1 ч.л.
  • растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Растопите масло на сковороде и добавьте растительное масло. Туда же всыпьте вареники, жарьте на маленьком огне до золотистого цвета, выложите готовые вареники на блюдо. 

Замороженные вареники

2. На ту же сковороду всыпаем нарезанные шампиньоны и лук, жарьте до золотистого цвета. Добавьте специи, соль. Далее влейте сливки, перемешайте.

Жареные грибы с луком

3. Туда же высыпьте вареники и под крышкой готовьте еще 5-7 минут на маленьком огне. Если на ваш взгляд соуса маловато, то добавляем еще сливки или молоко+ крахмал, молоко+муку.

Вареники с грибами в соусе

При подаче присыпьте вареники зеленью! 

Готовые вареники

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