Жареный картофель – отличное и сытное блюдо для обеда и ужина. К тому же готовится оно очень быстро, достаточно всего лишь правильно подготовить картофель, а именно – отварить перед жаркой до полуготовности.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом жареной картошки с лисичками, которая будет хрустящей снаружи и очень мягкой внутри.

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Ингредиенты:

Лисички

Лук

Картофель

Масло оливковое

Масло

Соль

Способ приготовления:

1. Помойте лисички несколько раз водой, а затем мелко порежьте. Лук также порежьте мелко.

2. Картошку нарежьте слайсами и отварите в воде до полуготовности, солите, когда закипит.

3. Лук обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте туда все лисички. Когда сок из лисичек испарится, добавьте масло и соль.

4. С картофеля слейте воду и обжарьте на большом огне. Затем смешайте картофель и лисички, еще раз поджарьте и посолите.

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