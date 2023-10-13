Как правильно готовить жареный картофель, чтобы он не горел и был мягким внутри: делимся лайфхаком и рецептом сытного ужина
Жареный картофель – отличное и сытное блюдо для обеда и ужина. К тому же готовится оно очень быстро, достаточно всего лишь правильно подготовить картофель, а именно – отварить перед жаркой до полуготовности.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом жареной картошки с лисичками, которая будет хрустящей снаружи и очень мягкой внутри.
Ингредиенты:
- Лисички
- Лук
- Картофель
- Масло оливковое
- Масло
- Соль
Способ приготовления:
1. Помойте лисички несколько раз водой, а затем мелко порежьте. Лук также порежьте мелко.
2. Картошку нарежьте слайсами и отварите в воде до полуготовности, солите, когда закипит.
3. Лук обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте туда все лисички. Когда сок из лисичек испарится, добавьте масло и соль.
4. С картофеля слейте воду и обжарьте на большом огне. Затем смешайте картофель и лисички, еще раз поджарьте и посолите.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: