Как правильно готовить жареный картофель, чтобы он не горел и был мягким внутри: делимся лайфхаком и рецептом сытного ужина

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Жареный картофель

Жареный картофель – отличное и сытное блюдо для обеда и ужина. К тому же готовится оно очень быстро, достаточно всего лишь правильно подготовить картофель, а именно – отварить перед жаркой до полуготовности. 

Как правильно приготовить жареный картофель

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом жареной картошки с лисичками, которая будет хрустящей снаружи и очень мягкой внутри.

Рецепт картофеля с лисичками
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Ингредиенты:

  • Лисички
  • Лук
  • Картофель
  • Масло оливковое
  • Масло
  • Соль

Способ приготовления:

1. Помойте лисички несколько раз водой, а затем мелко порежьте. Лук также порежьте мелко.

Свежие лисички

2. Картошку нарежьте слайсами и отварите в воде до полуготовности, солите, когда закипит. 

Вареный картофель

3. Лук обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте туда все лисички. Когда сок из лисичек испарится, добавьте масло и соль. 

Лук и картошка

4. С картофеля слейте воду и обжарьте на большом огне. Затем смешайте картофель и лисички, еще раз поджарьте и посолите. 

Готовое блюдо

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