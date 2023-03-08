Крупы – неотъемливая часть рациона каждого. Специалисты рекомендуют есть всем крупы в виде каши, супа, а также их можно добавлять в салаты и делать "котлеты". Очень важно знать, как правильно хранить крупы в домашних условиях, чтобы в них не завелись моль и жуки.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно хранить крупы, чтобы они не потеряли полезных свойств, а также чтобы в них не заводились насекомые.

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Стоит отметить, что первым делом вам нужно перебрать зерна круп, обратить внимание, чтобы они не склеились между собой, не были мокрыми и в них не было паутины, жучков, моли.

1. Как правильно хранить крупы в кухонном шкафчике

Пересыпьте крупы в банки и поставьте на ту полку, где банки будут на виду. Очень важно, чтобы шкафчик с крупами был не возле плиты и раковины.

2. Как правильно хранить крупы в металлических емкостях

Крупы в них хранятся очень хорошо, но, нужно помнить, что металлические емкости не прозрачные, поэтому нужно часто проверять, нет ли в крупах жуков.

Совет: в пластиковых контейнерах не желательно хранить крупы, так как искусственный материал плохо влияет на крупы и может быть причиной образования крахмальной пыли.

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