Как правильно хранить крупы, чтобы в них не было насекомых: полезные советы

Ирина Мельниченко
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Как правильно хранить крупы, чтобы в них не было насекомых: полезные советы

Крупы – неотъемливая часть рациона каждого. Специалисты рекомендуют есть всем крупы в виде каши, супа, а также их можно добавлять в салаты и делать "котлеты". Очень важно знать, как правильно хранить крупы в домашних условиях, чтобы в них не завелись моль и жуки. 

Полезные крупы

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно хранить крупы, чтобы они не потеряли полезных свойств, а также чтобы в них не заводились насекомые. 

Как правильно хранить крупы
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Стоит отметить, что первым делом вам нужно перебрать зерна круп, обратить внимание, чтобы они не склеились между собой, не были мокрыми и в них не было паутины, жучков, моли. 

1. Как правильно хранить крупы в кухонном шкафчике 

Пересыпьте крупы в банки и поставьте на ту полку, где банки будут на виду. Очень важно, чтобы шкафчик с крупами был не возле плиты и раковины. 

Как не испортить крупы при хранении

2. Как правильно хранить крупы в металлических емкостях 

Крупы в них хранятся очень хорошо, но, нужно помнить, что металлические емкости не прозрачные, поэтому нужно часто проверять, нет ли в крупах жуков. 

В чем лучше хранить крупы

Совет: в пластиковых контейнерах не желательно хранить крупы, так как искусственный материал плохо влияет на крупы и может быть причиной образования крахмальной пыли. 

Как хранить овсянку 

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро отварить свеклу для любых блюд, чтобы она не потеряла полезных свойств. 

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