Часто ли вам приходится выбрасывать в помойку преждевременно испортившиеся продукты питания? Если да, то рекомендуем обратить внимание на советы эксперта по рецептам Бекки Хардина.

По словам эксперта, на территории США около 40% продуктов выбрасывается из-за неправильного хранения. Что делать, чтобы уменьшить этот показатель и сохранить продукты свежими гораздо дольше, разбирался The Sun.

Хлеб

Многие хранят хлеб в холодильнике. Но чтобы он хранился дольше, лучше поместить его в хлебничку, или в бумажный пакет.

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Также можно нарезать хлеб на порционные куски и хранить его в морозильной камере и при необходимости размораживать именно такое необходимое количество.

Овощи

Картофель, лук, чеснок – это продукты, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. Лучше держать их в темном и сухом месте, когда не попадают солнечные лучи.

Метод обертывания

Зеленый лук, укроп, петрушку и другую зелень лучше всего хранить в холодильнике, предварительно обернув во влажное бумажное полотенце. Так они дольше сохранят свою свежесть и аромат.

Уксусная ванна

Ни для кого не секрет, что уксус является естественным дезинфицирующим и многоцелевым моющим средством. Поэтому, прежде чем поместить фрукты и овощи в холодильник, следует на 15 минут поместить их в емкость со смесью воды и уксуса в пропорции 3:1.

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