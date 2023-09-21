Зная некоторые правила и секреты, свежий укроп может храниться в холодильнике до двух, а то и больше недель. В то же время зелень не будет терять свои вкусовые, внешние и полезные свойства.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась способом, который поможет хранить укроп свежим до двух недель.

Что нужно:

укроп

пластиковый контейнер

детские влажные салфетки без запаха – 2 шт

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Технология:

1. На дно контейнера выложить одну влажную салфетку.

2. В оставшуюся вторую салфетку замотать корни укропа. Таким образом, выложить пучок зелени в контейнер.

3. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник. Готово!

Если вы вдруг заметили, что укроп начал портиться, не торопитесь его выбрасывать. Зелень можно законсервировать и сохранить на зиму. В то же время стерилизовать ничего не придется.

Ингредиенты:

укроп – 400 г

соль – 100 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока не станет прозрачной. Далее нужно отделить мягкие веточки от жестких стеблей – для засолки понадобятся только нежные части. Напоследок разложить укроп на бумажные полотенца и хорошо просушить.

2. Когда зелень подготовлена, можно переходить к следующему этапу – нарезке. Измельчить укроп нужно так, в каком виде вы будете добавлять его затем в блюда, все зависит от ваших предпочтений.

3. После этого нужно смешать порезанный укроп с солью. Лучше делать это в глубокой миске и одновременно разминать зелень руками, чтобы она пустила сок. В таком виде оставить его на 30 минут.

4. Когда пройдет отведенное время, плотно выложить укроп в стерилизованные банки, чтобы не было промежутков и не попадал воздух.

5. Закрыть банки крышками (желательно брать те, что самостоятельно закручиваются). Хранить в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить укроп, чтобы он был полезен.