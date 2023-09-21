Как правильно хранить укроп, чтобы зелень была свежей 2 недели: отличный способ
Зная некоторые правила и секреты, свежий укроп может храниться в холодильнике до двух, а то и больше недель. В то же время зелень не будет терять свои вкусовые, внешние и полезные свойства.
Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась способом, который поможет хранить укроп свежим до двух недель.
Что нужно:
- укроп
- пластиковый контейнер
- детские влажные салфетки без запаха – 2 шт
Технология:
1. На дно контейнера выложить одну влажную салфетку.
2. В оставшуюся вторую салфетку замотать корни укропа. Таким образом, выложить пучок зелени в контейнер.
3. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник. Готово!
Если вы вдруг заметили, что укроп начал портиться, не торопитесь его выбрасывать. Зелень можно законсервировать и сохранить на зиму. В то же время стерилизовать ничего не придется.
Ингредиенты:
- укроп – 400 г
- соль – 100 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока не станет прозрачной. Далее нужно отделить мягкие веточки от жестких стеблей – для засолки понадобятся только нежные части. Напоследок разложить укроп на бумажные полотенца и хорошо просушить.
2. Когда зелень подготовлена, можно переходить к следующему этапу – нарезке. Измельчить укроп нужно так, в каком виде вы будете добавлять его затем в блюда, все зависит от ваших предпочтений.
3. После этого нужно смешать порезанный укроп с солью. Лучше делать это в глубокой миске и одновременно разминать зелень руками, чтобы она пустила сок. В таком виде оставить его на 30 минут.
4. Когда пройдет отведенное время, плотно выложить укроп в стерилизованные банки, чтобы не было промежутков и не попадал воздух.
5. Закрыть банки крышками (желательно брать те, что самостоятельно закручиваются). Хранить в холодильнике.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить укроп, чтобы он был полезен.