Рыба является очень ценным и вкусным продуктом, который должен быть в рационе каждого. Чтобы рыба не теряла полезных свойств, ее лучше не жарить, а готовить в духовке или запекать на мангале.

Редакция FoodOboz делится рецептом и лайфхаком, как правильно готовить рыбу, чтобы не было неприятного запаха и жира.

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Совет: чтобы быстро приготовить рыбу без сковороды, обваляйте ее в муке и выложите на противень, выпекайте около 10 минут при 180С!

Ингредиенты:

мука – 100 г

соль – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

перец – 1/2 ч. л.

подсолнечное масло

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте и высушите, добавьте соль, паприку.

2. Обваляйте в муке, выложите на противень с подсолнечным маслом и запекайте в духовке до готовности.

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