Как правильно и быстро пожарить рыбу без запаха и жира: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как правильно и быстро пожарить рыбу без запаха и жира: делимся лайфхаком

Рыба является очень ценным и вкусным продуктом, который должен быть в рационе каждого. Чтобы рыба не теряла полезных свойств, ее лучше не жарить, а готовить в духовке или запекать на мангале. 

Как вкусно приготовить мойву

Редакция FoodOboz делится рецептом и лайфхаком, как правильно готовить рыбу, чтобы не было неприятного запаха и жира. 

Как вкусно приготовить мойву без жарки
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Совет: чтобы быстро приготовить рыбу без сковороды, обваляйте ее в муке и выложите на противень, выпекайте около 10 минут при 180С! 

Мойва в духовке

Ингредиенты: 

  • мука – 100 г
  • соль – 1 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • перец – 1/2 ч. л.
  • подсолнечное масло

Способ приготовления: 

1. Рыбу помойте и высушите, добавьте соль, паприку. 

Мойва в муке

2. Обваляйте в муке, выложите на противень с подсолнечным маслом и запекайте в духовке до готовности.

Мойва приготовленная в духовке

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