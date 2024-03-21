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Как правильно и быстро пожарить рыбу без запаха и жира: делимся лайфхаком
Рыба является очень ценным и вкусным продуктом, который должен быть в рационе каждого. Чтобы рыба не теряла полезных свойств, ее лучше не жарить, а готовить в духовке или запекать на мангале.
Редакция FoodOboz делится рецептом и лайфхаком, как правильно готовить рыбу, чтобы не было неприятного запаха и жира.
Совет: чтобы быстро приготовить рыбу без сковороды, обваляйте ее в муке и выложите на противень, выпекайте около 10 минут при 180С!
Ингредиенты:
- мука – 100 г
- соль – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- перец – 1/2 ч. л.
- подсолнечное масло
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте и высушите, добавьте соль, паприку.
2. Обваляйте в муке, выложите на противень с подсолнечным маслом и запекайте в духовке до готовности.
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