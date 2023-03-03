Крупы – обязательная составляющие рациона. Готовить из них можно каши, супы, добавлять в салаты, например рис, булгур, кускус. Гречка среди всех круп является одной из самых полезных и сытных. Очень важно – уметь ее правильно готовить, чтобы сохранились все полезные свойства.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, сколько и как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой и вкусной.

Видео дня

1. Как варить гречку в кастрюле

Гречку помойте, залейте водой и доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут. Очень важно – во время варки перемешивать кашу не нужно. Чтобы гречка не пригорела при приготовлении, уберите ее с огня раньше чем выкипит вся вода и оставьте под крышкой на 10 минут.

2. Как готовить гречку в духовке

Промойте, высушите и обжарьте гречку на сковороде. После выложите в подходящую посуду, это может быть стеклянная форма, залейте кипятком, добавьте сливочное масло и отправьте в духовку на 20-30 минут. Гречка получится мягкой и вкусной.

3. Как приготовить гречку на сковороде

Помойте гречку, отдельно на сковороде обжарьте мясо средними кусками, можно добавить овощи, далее добавьте гречку, немного воды и готовьте под крышкой до мягкости гречки и мяса.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить гречку по-царски с мясом для сытного и вкусного обеда.