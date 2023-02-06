Из вареных яиц часто готовят салаты, закуски, намазки на бутерброды, используют в супах или дополняют ими завтрак. Для того чтобы они имели хороший внешний вид и удачную консистенцию, их нужно правильно сварить и помнить о некоторых нюансах.

В одном из кулинарных блогов (eattravelmeet) в Instagram рассказали, как правильно и сколько варить яйца, чтобы они имели идеальный вид и вкус.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

вода – 4 ст.

Способ приготовления:

1. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому их заранее надо достать из холодильника или положить в теплую воду и оставить на 1 минуту.

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2. Четыре стакана воды налить в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения.

3. Когда вода закипит, положить в кастрюлю яйца и варить 1 минуту.

4. После этого снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить в таком виде яйца на 7 минут.

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