Как правильно мыть огурцы и помидоры и зачем использовать соль

Ни для кого не секрет, что огурцы и помидоры являются одними из самых популярных овощей. Их используют для приготовления салатов, консервации и других блюд. Чаще всего эти овощи не подвергаются никакой тепловой обработке перед употреблением в пищу.

Поэтому очень важно уметь правильно мыть огурцы и помидоры. Как это сделать, разбирался FoodOboz.ua.

Сначала с овощей нужно смыть всю грязь. Для этого используют протечную воду и мягкую щетку. Вода, кстати, не обязательно должна быть теплой. Грязь вполне можно смыть и под прохладной водой.

После этого следует приступить к мытью овощей с солью. Благодаря этому методу с огурцов и помидор можно смыть остатки грязи, а также микроорганизмы, которые находятся на поверхности плодов. Для этого следует развести 1 столовую ложку соли в литре воды и погрузить в раствор овощи на 15 минут. Огурцы и помидоры снова промываем под проточной водой и подаем на стол.

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