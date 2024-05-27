Овощи, фрукты и зелень обязательно следует мыть перед употреблением. Этот процесс необходим для очистки продуктов питания от грязи и различных бактерий, которые могут содержаться на поверхности.

Как правильно мыть овощи, фрукты и зелень, разбирался в FoodOboz.ua. Оказывается, есть особые правила "гигиены" продуктов.

Зелень

Так, например, салат и разнообразную зелень следует замочить в прохладной воде на 15 минут. Но перед чем следует перебрать продукты, отобрав корешки и пожелтевшие листья. Во время того, как зелень находится в воде, ее нужно разбирать на отдельные листики, периодически менять воду, а также следить, чтобы получилась вся грязь. После этого зелень промывают под холодной проточной водой.

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Также в зелени может содержаться много патогенных организмов, избавиться от которых можно, сделав "дезинфицирующее" сечение. Для этого следует соединить 1 ст.л. соли и 1 ст.л. сахара с 1 литром воды. Помещаем зелень в раствор и оставляем на 30 минут, после чего промываем под проточной водой.

Ягоды

А вот ягоды мыть следует совсем иначе. Обычно их промывают под холодной проточной водой не менее 5 минут подряд. Но можно также несколько раз облить ягоды сначала горячей, а затем сразу холодной водой.

Овощи

Картофель, морковь, свекла и другие овощи, растущие на земле, нужно сначала промыть от остатков грязи в течение 2-3 минут под проточной водой, после чего прополоскать их в горячей воде. То же делаем с помидорами, огурцами, перцем, баклажанами и тыквой.

Капуста

С начала капусты обязательно снимаем верхние листья, ведь в них, как и в серединке этого овоща, накапливается наибольшее количество нитратов. А цветную капусту перед промывкой следует разделить на соцветия и избавиться от потемневших участков. Таким образом, процесс промывки станет намного легче.

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