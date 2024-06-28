Уже с середины весны на полках магазинов начинают появляться первые ягоды. Чрезвычайно важно уметь правильно мыть ягоды, ведь на их поверхности может содержаться большое количество бактерий, способных оказать губительное действие для организма.

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Как правильно мыть ягоды перед употреблением разбирался в FoodOboz.ua. Оказывается, в этом процессе не обойтись без пищевой соды, обладающей антисептическими свойствами и способствующей уничтожению бактерий.

Как мыть ягоды содой

1.Для начала нужно сделать правильный содовый раствор. На 1 литр воды понадобится 1 столовая ложка соды.

2. Тщательно перемешиваем раствор, пока максимальное количество соды не растворится.

3. Помещаем ягоды в содовый раствор и оставляем на 3-5 минут.

4. Тщательно промываем ягоды под холодной проточной водой.

5. Выкладываем чистые ягоды бумажное полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу.

6. Теперь ягоды безопасны и готовы к употреблению.

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