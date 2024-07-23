Если вам не важно, какое количество масла окажется на сковороде или салате, а также, загрязнится ли ваша одежда – можете смело закрывать эту страницу. Ведь именно здесь вы найдете для себя ответы, как правильно наливать масло, чтобы избежать этих проблем.

Видео дня

Как правильно наливать масло, чтобы не испортить одежду, в X/Twitter рассказали на канале Today Years Old. Узнав об этом простом лайфхаке с бутылкой, больше не возникнет никаких проблем.

На видео женщина показывает, как можно переделать кольцо на бутылке с оливковым маслом в качестве насадки, в результате чего вы получаете стабильный и управляемый поток, когда его наливаете. Открутив верхнюю часть бутылки, можно увидеть небольшое кольцо. Его следует снять на перевернутые дороги дрожью, поместив маленькую часть петли внизу и немного прижать.

После этого вы сможете с легкостью управлять потоком масла, выливаемого из бутылки, а также не переживать, что брызги этой жидкости сделают вашу одежду грязной. Кстати, благодаря этому лайфхаку удается выливать на сковороду именно такое количество масла, которое нужно.

В результате вы заметите, насколько уменьшился расход масла, а также, избежите лишних брызг, что непременно положительно повлияет и на ваше настроение, и на здоровье.

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