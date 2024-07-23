Как правильно наливать масло, чтобы не испортить одежду: лайфхак с бутылкой
Если вам не важно, какое количество масла окажется на сковороде или салате, а также, загрязнится ли ваша одежда – можете смело закрывать эту страницу. Ведь именно здесь вы найдете для себя ответы, как правильно наливать масло, чтобы избежать этих проблем.
Как правильно наливать масло, чтобы не испортить одежду, в X/Twitter рассказали на канале Today Years Old. Узнав об этом простом лайфхаке с бутылкой, больше не возникнет никаких проблем.
На видео женщина показывает, как можно переделать кольцо на бутылке с оливковым маслом в качестве насадки, в результате чего вы получаете стабильный и управляемый поток, когда его наливаете. Открутив верхнюю часть бутылки, можно увидеть небольшое кольцо. Его следует снять на перевернутые дороги дрожью, поместив маленькую часть петли внизу и немного прижать.
После этого вы сможете с легкостью управлять потоком масла, выливаемого из бутылки, а также не переживать, что брызги этой жидкости сделают вашу одежду грязной. Кстати, благодаря этому лайфхаку удается выливать на сковороду именно такое количество масла, которое нужно.
В результате вы заметите, насколько уменьшился расход масла, а также, избежите лишних брызг, что непременно положительно повлияет и на ваше настроение, и на здоровье.
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