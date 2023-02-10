Практически все хозяйки сталкиваются с такой проблемой на кухне как – разводы при чистке глянца. И даже самые популярные средства не всегда могут справится. Но, очень важно помнить еще и о том, что некоторые чистящие средства не всегда безопасны именно для чистики глянца, они могут очень легко его испортить.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как быстро, бережно и эффективно отчистить глянцевые поверхности на кухне.

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Топ-3 лучших средств для безопасной чистки глянца:

1. Средство для мытья посуды

Средство очень хорошо работает как обезжиривающее и может даже удалить некоторые жесткие накопления на внешней стороне.

2. Автомобильные влажные салфетки для полировки стекла и зеркал

Они очень хорошо и до блеска отмоют самые въевшиеся пятна на глянцевых поверхностях.

3. Средство для мытья окон

Они отлично помогут вам хорошо отмыть глянец, при этом придадут блеска.

Очень важно помнить, для того, чтобы не повредить глянец на кухне, обязательно нужно включать вытяжку при приготовлении еды.

И обязательно используйте мягкие салфетки или материалы с хорошей поглощающей способностью и мягкой текстурой, например микрофиброй!

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