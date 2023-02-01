Замороженные пельмени – это блюдо, которое действительно спасает в моменты, когда времени на длительное приготовление пищи мало. Но во многих случаях при отваривании изделия просто склеиваются и развариваются. Вкусным такое блюдо уже не назовешь.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, почему так происходит и поделится несколькими секретами отваривания качественных пельменей.

Почему во время приготовления пельмени разваливаются:

1. Одна из причин – это некачественный продукт. Плохое тесто будет развариваться однозначно.

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2. Также, очень важна технология отваривания пельменей, ведь если просто залить их водой и поставить на плиту – вкусными изделия не будут.

Как правильно отваривать замороженные пельмени в кастрюле?

1. Кастрюля должна быть достаточно объемной, чтобы там свободно поместилось нужное количество изделий.

2. Следует рассчитать количество пельменей и воды в такой пропорции: на 1 килограмм пельменей – 4 литра воды.

3. Сначала воду нужно поставить на максимальный огонь и довести до кипения.

4. Следующий шаг – добавление столовой ложки оливкового или растительного масла. Затем нужно добавить 1/2 столовой ложки соли, лавровый лист и перец горошком.

5. Затем опустить пельмени в воду.

6. Во время приготовления пельмени следует перемешивать шумовкой. Именно такое действие способствует тому, что изделия не развариваются и готовятся равномерно.

7. После того, как пельмени поднимутся на поверхность – огонь нужно убавить до среднего и варить в течение нескольких минут.

8. В зависимости от размера пельмени варятся от 5 до 10 минут. Как только изделия будут готовы, – их сразу нужно вынимать.

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