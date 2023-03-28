Как правильно покрасить яйца чаем каркаде: делимся самым простым способом
Пасхальные яйца – один из главных символов светлого праздника Пасхи, который в Украине будут отмечать 16 апреля. Для покраски яиц можно использовать яичную шелуху, куркуму, сок свеклы, вино, паприку. Стоит отметить, что лучше всего для покраски использовать не искусственные красители, а натуральные продукты, которые не буду провоцировать возникновение аллергии.
Редакция FoodOboz делится с вами советами, как быстро и главное – правильно покрасить яйца чаем каркаде, с уксусом, чтобы цвет хорошо держался.
Советы:
1. Для этого метода подойдут только белые яйца.
2. Чтобы хорошо "лег" краситель и цвет был равномерным, для начала протрите яйцо спиртом, кухонной губкой или раствором пищевой соды.
3. Для приготовления яиц в каркаде не используйте эмалированную посуду, так как она может окраситься.
Ингредиенты:
- яйца
- вода
- каркаде
- уксус
Способ приготовления:
1. Положите в кастрюлю чай, залейте 1 л воды и поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите с плиты и дайте остыть.
2. Яйца комнатной температуры сварите вкрутую в отдельном сосуде. Как только яйца сварятся, остудите их, положите в холодную воду.
3. Пропустите отвар через сито и перелейте в удобную емкость, далее добавьте в отвар уксус, перемешайте и положите по очереди в чай и оставьте на 2 часа.
Желаемый оттенок может получиться и раньше, чем через 2 часа.
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