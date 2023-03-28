Как правильно покрасить яйца чаем каркаде: делимся самым простым способом

Ирина Мельниченко
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Как покрасить яйца

Пасхальные яйца – один из главных символов светлого праздника Пасхи, который в Украине будут отмечать 16 апреля. Для покраски яиц можно использовать яичную шелуху, куркуму, сок свеклы, вино, паприку. Стоит отметить, что лучше всего для покраски использовать не искусственные красители, а натуральные продукты, которые не буду провоцировать возникновение аллергии. 

Яйца, окрашенные каркаде

Редакция FoodOboz делится с вами советами, как быстро и главное – правильно покрасить яйца чаем каркаде, с уксусом, чтобы цвет хорошо держался. 

Как красиво покрасить яйца
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Советы:

1. Для этого метода подойдут только белые яйца. 

2. Чтобы хорошо "лег" краситель и цвет был равномерным, для начала протрите яйцо спиртом, кухонной губкой или раствором пищевой соды. 

Яйца для покраски

3. Для приготовления яиц в каркаде не используйте эмалированную посуду, так как она может окраситься. 

Ингредиенты: 

  • яйца 
  • вода 
  • каркаде 
  • уксус 

Способ приготовления:

1. Положите в кастрюлю чай, залейте 1 л воды и поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите с плиты и дайте остыть.

Чай каркаде

2. Яйца комнатной температуры сварите вкрутую в отдельном сосуде. Как только яйца сварятся, остудите их, положите в холодную воду.

Как правильно покрасить яйца

3. Пропустите отвар через сито и перелейте в удобную емкость, далее добавьте в отвар уксус, перемешайте и положите по очереди в чай и оставьте на 2 часа.

Пасхальные яйца

Желаемый оттенок может получиться и раньше, чем через 2 часа. 

Готовые яйца

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и правильно покрасить яйца куркумой в домашних условиях. 

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