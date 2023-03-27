Как правильно покрасить яйца куркумой: делимся 2 самым быстрым способами

Ирина Мельниченко
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Как покрасить яйца куркумой

Куркума – не только очень полезная специя, а также очень эффективный натуральный краситель, который можно использовать при приготовлении выпечки, плова, блинов, напитков. А еще она идеально подойдет для покраски пасхальных яиц. 

Чем покрасить пасхальные яйца

Редакция FoodOboz делится с вами 2 самыми простыми способами, как быстро и эффективно покрасить яйца куркумой. 

Как быстро покрасить яйца 
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1. Куркума с уксусом 

Ингредиенты:

  • яйца – 5-7 шт. 
  • куркума – 3 ст. л. 
  • уксус – 1 ст. л. 
  • вода – 3 л
  • соль – 1 ст. л. 

Способ приготовления:

1. В кастрюлю с холодной водой добавьте куркуму, соль, уксус и положите туда яйца. Доводите до  кипения и варите яйца в течение 10 минут, готовые яйца остудите и отполируйте подсолнечным маслом для блеска перед подачей.

Как правильно красить яйца куркумой

Совет: для того, чтобы цвет у яиц был более насыщенным, их можно оставить в отваре на ночь. 

2. Куркума без уксуса 

Ингредиенты:

  • яйца – 5-6 шт. 
  • куркума – 3 ст. л. 
  • вода – 2 л
  • соль – 1 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Залейте куркуму 2 литрами кипятка, дайте остыть и процедите через марлю или специальное сито.

Как покрасить яйца куркумой

2. В готовый отвар добавьте соль, положите яйца и поставьте на медленный огонь, варите 12 минут, после яйца переложите в холодную воду.

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