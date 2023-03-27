Куркума – не только очень полезная специя, а также очень эффективный натуральный краситель, который можно использовать при приготовлении выпечки, плова, блинов, напитков. А еще она идеально подойдет для покраски пасхальных яиц.

Редакция FoodOboz делится с вами 2 самыми простыми способами, как быстро и эффективно покрасить яйца куркумой.

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1. Куркума с уксусом

Ингредиенты:

яйца – 5-7 шт.

куркума – 3 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

вода – 3 л

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю с холодной водой добавьте куркуму, соль, уксус и положите туда яйца. Доводите до кипения и варите яйца в течение 10 минут, готовые яйца остудите и отполируйте подсолнечным маслом для блеска перед подачей.

Совет: для того, чтобы цвет у яиц был более насыщенным, их можно оставить в отваре на ночь.

2. Куркума без уксуса

Ингредиенты:

яйца – 5-6 шт.

куркума – 3 ст. л.

вода – 2 л

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Залейте куркуму 2 литрами кипятка, дайте остыть и процедите через марлю или специальное сито.

2. В готовый отвар добавьте соль, положите яйца и поставьте на медленный огонь, варите 12 минут, после яйца переложите в холодную воду.

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