Постоянно в интернете можно встретить видео, где люди рассказывают об интересных секретах, значительно облегчающих повседневную жизнь. Некоторые из них максимально просты и сокращают время на выполнение того или иного дела. А с другими лайфхаками становится гораздо легче готовить.

Одним из таких полезных советов в TikTok поделилась пользователь с ником homewithtayx. Она рассказала, как правильно пользоваться теркой для сыра.

На видео блоггер взяла обычную терку и поставила ее в горизонтальное положение. Дальше она просто начала натирать сыр, как обычно. В результате весь натертый сыр оказался на нижней пластине терки и ни один кусочек не попал мимо нее.

Измельчение сыра таким образом имеет большие преимущества. Во-первых, весь сыр остается в самой терке и не разлетается по рабочей поверхности. Во-вторых, после окончания натирания можно просто взять терку в руки и высыпать весь измельченный сыр в ту емкость, где он должен находиться. То есть благодаря такому методу вам будет не только удобнее натирать сыр, но и транспортировать его в нужное место, оставив рабочую поверхность чистой.

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