Как правильно приготовить лосось, чтобы он оставался сочным: отвечает эксперт

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как правильно приготовить лосось, чтобы он оставался сочным: отвечает эксперт

Во время приготовления лосося вы ожидаете, что вскоре на вашем столе появится вкусный и сочный кусок рыбы. Но часто бывает так, что рыба получается слишком сухая, в результате чего невозможно полностью насладиться ее вкусом.

Чтобы такого не произошло, нужно уметь правильно готовить лосось. Как сохранить влагу в куске красной рыбы, точно знает шеф-повар Мэри Берри, о чем она рассказала Express.

Как правильно приготовить лосось, чтобы он оставался сочным: отвечает эксперт

По словам Берри, данный метод обеспечит сохранение влаги в каждом куске лосося, начиная с первого приготовления. Для этого во время приготовления лосося к духовке его куски следует выложить на противень в максимальной близости друг от друга. Эффект от использования такого метода станет виден после первого же приготовления.

Как правильно приготовить лосось, чтобы он оставался сочным: отвечает эксперт

Если же вы готовите исключительно для себя, Берри все равно рекомендует использовать минимум два куска лосося. Один из них станет вашим сегодняшним обедом, а другой – заготовкой к какому-нибудь будущему блюду.

Как правильно приготовить лосось, чтобы он оставался сочным: отвечает эксперт

Кроме этого, Берри уверяет, что приправлять лосось нужно непосредственно перед началом приготовления. Таким образом рыба не потеряет свой вкус и сохранит сочность.

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