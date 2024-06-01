Во время приготовления лосося вы ожидаете, что вскоре на вашем столе появится вкусный и сочный кусок рыбы. Но часто бывает так, что рыба получается слишком сухая, в результате чего невозможно полностью насладиться ее вкусом.

Чтобы такого не произошло, нужно уметь правильно готовить лосось. Как сохранить влагу в куске красной рыбы, точно знает шеф-повар Мэри Берри, о чем она рассказала Express.

По словам Берри, данный метод обеспечит сохранение влаги в каждом куске лосося, начиная с первого приготовления. Для этого во время приготовления лосося к духовке его куски следует выложить на противень в максимальной близости друг от друга. Эффект от использования такого метода станет виден после первого же приготовления.

Если же вы готовите исключительно для себя, Берри все равно рекомендует использовать минимум два куска лосося. Один из них станет вашим сегодняшним обедом, а другой – заготовкой к какому-нибудь будущему блюду.

Кроме этого, Берри уверяет, что приправлять лосось нужно непосредственно перед началом приготовления. Таким образом рыба не потеряет свой вкус и сохранит сочность.

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