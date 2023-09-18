Как правильно приготовить прозрачный и вкусный бульон: советы от кулинара

Ирина Мельниченко
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Секреты приготовления вкусного бульона

Вкусный, ароматный бульон – лучшее блюдо от простуды. Готовить бульоны можно из мяса, рыбы, овощей. Вкуснее всего бульон получается именно из куриного мяса. 

Бульон из курицы

Кулинар Катерина поделилась в Instagram секретами приготовления вкусного, прозрачного бульона

Советы от кулинара
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Мясо для бульона 

"Используем только мясо на кости. Из куриного филе бульона не будет нормального бульона!", – объяснила кулинар. 

Мясо для бульона

Какие овощи нужно добавлять в бульон 

Лук, морковь, сельдерей, можно еще перец, но это по желанию

Кулинар советует не забывать о травах: петрушка и укроп со стеблями. Также можно добавить тимьян и розмарин, перед тем, как класть, пожмите зелень, чтобы она лучше отдавала свои эфирные масла.

Наваристый и вкусный куриный бульон с овощами

Лучшие специи для бульона

Перец горошком, лавровый лист, чеснок.

Бульон со специями

Как правильно варить бульон 

"Ставим на средний огонь, крышкой не накрываем и доводим до первых признак кипения. Делаем минимальную температуру и оставляем на время. Бульон не должен активно кипеть. В этом весь секрет. Это связано с воздействием температур на белок, поэтому он может быть не прозрачным. Через час выключаем и даем постоять. Уже можно накрыть крышкой. Обязательно достаньте зелень, особенно розмарин и тимьян, потому что потом не сможете есть этот бульон!" , – отметила кулинар. 

Вкусный куриный бульон

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