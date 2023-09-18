Вкусный, ароматный бульон – лучшее блюдо от простуды. Готовить бульоны можно из мяса, рыбы, овощей. Вкуснее всего бульон получается именно из куриного мяса.

Кулинар Катерина поделилась в Instagram секретами приготовления вкусного, прозрачного бульона.

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Мясо для бульона

"Используем только мясо на кости. Из куриного филе бульона не будет нормального бульона!", – объяснила кулинар.

Какие овощи нужно добавлять в бульон

Лук, морковь, сельдерей, можно еще перец, но это по желанию

Кулинар советует не забывать о травах: петрушка и укроп со стеблями. Также можно добавить тимьян и розмарин, перед тем, как класть, пожмите зелень, чтобы она лучше отдавала свои эфирные масла.

Лучшие специи для бульона

Перец горошком, лавровый лист, чеснок.

Как правильно варить бульон

"Ставим на средний огонь, крышкой не накрываем и доводим до первых признак кипения. Делаем минимальную температуру и оставляем на время. Бульон не должен активно кипеть. В этом весь секрет. Это связано с воздействием температур на белок, поэтому он может быть не прозрачным. Через час выключаем и даем постоять. Уже можно накрыть крышкой. Обязательно достаньте зелень, особенно розмарин и тимьян, потому что потом не сможете есть этот бульон!" , – отметила кулинар.

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