Как правильно резать сыр, чтобы он не крошился и не прилипал к ножу: лайфхак

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
1,0 т.
Как правильно резать сыр, чтобы он не крошился и не прилипал к ножу: лайфхак

Большинство людей просто обожает сыр. Этот продукт можно употреблять и в качестве закуски, подавать на бутербродах, добавлять в салаты и даже готовить супы. Существует очень много разнообразных твердых сортов сыров, однако большинство из них объединены одной проблемой. Она заключается в тяжести нарезки.

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Да, действительно, во время нарезки сыра он часто крошится или прилипает к ножу, создавая большие неудобства. Как нарезать сыр так, чтобы избежать этих проблем, рассказала у TikTok блоггер с ником lalifehacks.

Как правильно резать сыр, чтобы он не крошился и не прилипал к ножу: лайфхак

Наверное, каждый человек испытывал неприятность, когда пытался отрезать целый кусок твердого сыра, а в результате получал несколько маленьких, имеющих неправильную форму, и кучу маленьких крошек. Так происходит из-за того, что сыр имеет нежную структуру, а нож слишком гладкую. В результате поверхность сыра прилипает к поверхности ножа, создавая сложности при нарезании.

Как правильно резать сыр, чтобы он не крошился и не прилипал к ножу: лайфхак

Чтобы этого не произошло, нужно использовать только один дополнительный инструмент. Им, по словам блоггерши, оказался простой кусок пергаментной бумаги. На видео блоггер берет пергаментную бумагу и накладывает ее на участок сыра, который хочу отрезать. Это позволяет ей получить идеальные ломтики, без сыра, прилипающего к ножу.

Как правильно резать сыр, чтобы он не крошился и не прилипал к ножу: лайфхак

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