Большинство людей просто обожает сыр. Этот продукт можно употреблять и в качестве закуски, подавать на бутербродах, добавлять в салаты и даже готовить супы. Существует очень много разнообразных твердых сортов сыров, однако большинство из них объединены одной проблемой. Она заключается в тяжести нарезки.

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Да, действительно, во время нарезки сыра он часто крошится или прилипает к ножу, создавая большие неудобства. Как нарезать сыр так, чтобы избежать этих проблем, рассказала у TikTok блоггер с ником lalifehacks.

Наверное, каждый человек испытывал неприятность, когда пытался отрезать целый кусок твердого сыра, а в результате получал несколько маленьких, имеющих неправильную форму, и кучу маленьких крошек. Так происходит из-за того, что сыр имеет нежную структуру, а нож слишком гладкую. В результате поверхность сыра прилипает к поверхности ножа, создавая сложности при нарезании.

Чтобы этого не произошло, нужно использовать только один дополнительный инструмент. Им, по словам блоггерши, оказался простой кусок пергаментной бумаги. На видео блоггер берет пергаментную бумагу и накладывает ее на участок сыра, который хочу отрезать. Это позволяет ей получить идеальные ломтики, без сыра, прилипающего к ножу.

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