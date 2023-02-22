Как правильно солить картофель, чтобы она не прилипла при запекании: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт картофеля

Запеченный картофель – самый простой вариант сытного и вкусного блюда для обеда и для ужин. Готовить его можно по-разному: с соусами, овощами, мясом, зеленью, грибами. Очень важно – чтобы он не пригорел в процессе готовки, но при этом, чтобы был мягким внутри. 

Как вкусно приготовить картофель в духовке

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с твердым сыром, специями и горчицей. 

Рецепт картофеля
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Совет: для того, чтобы картофель не пригорел, нужно добавить 1 ч. л. соли и обязательно растительное масло! 

Сколько соли добавить в картофель для запекания

Ингредиенты:

  • картофель – 700-800 г
  • твердый сыр – 50-60 г
  • соль – 1 ч. л.
  • растительное масло – 2 ст. л. 
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • гранулированный чеснок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно помойте и высушите, нарежьте небольшими полосками (где-то на 8 частей).

Картофель для блюда

2. Сложите картошку в миску и добавьте соль, чеснок, горчицу, масло и натертый на мелкой терке сыр (лучше всего подойдет пармезан). Хорошо перемешайте.

Картофель со специями

3. Выложите на противень и запекайте при 200 С 35 мин до румяности. 

Сколько запекать картофель

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