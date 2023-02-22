Запеченный картофель – самый простой вариант сытного и вкусного блюда для обеда и для ужин. Готовить его можно по-разному: с соусами, овощами, мясом, зеленью, грибами. Очень важно – чтобы он не пригорел в процессе готовки, но при этом, чтобы был мягким внутри.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с твердым сыром, специями и горчицей.

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Совет: для того, чтобы картофель не пригорел, нужно добавить 1 ч. л. соли и обязательно растительное масло!

Ингредиенты:

картофель – 700-800 г

твердый сыр – 50-60 г

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

горчица в зернах – 1 ст. л.

гранулированный чеснок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно помойте и высушите, нарежьте небольшими полосками (где-то на 8 частей).

2. Сложите картошку в миску и добавьте соль, чеснок, горчицу, масло и натертый на мелкой терке сыр (лучше всего подойдет пармезан). Хорошо перемешайте.

3. Выложите на противень и запекайте при 200 С 35 мин до румяности.

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