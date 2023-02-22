Как правильно солить картофель, чтобы она не прилипла при запекании: делимся лайфхаком
Запеченный картофель – самый простой вариант сытного и вкусного блюда для обеда и для ужин. Готовить его можно по-разному: с соусами, овощами, мясом, зеленью, грибами. Очень важно – чтобы он не пригорел в процессе готовки, но при этом, чтобы был мягким внутри.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с твердым сыром, специями и горчицей.
Совет: для того, чтобы картофель не пригорел, нужно добавить 1 ч. л. соли и обязательно растительное масло!
Ингредиенты:
- картофель – 700-800 г
- твердый сыр – 50-60 г
- соль – 1 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- гранулированный чеснок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Картофель тщательно помойте и высушите, нарежьте небольшими полосками (где-то на 8 частей).
2. Сложите картошку в миску и добавьте соль, чеснок, горчицу, масло и натертый на мелкой терке сыр (лучше всего подойдет пармезан). Хорошо перемешайте.
3. Выложите на противень и запекайте при 200 С 35 мин до румяности.
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