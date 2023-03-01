Как правильно тушить капусту, чтобы она была вкусной и сочной: делимся советами и рецептом
Тушеная капуста – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с овощами, грибами и мясом. Для яркого вкуса можно добавить специи, чеснок, чернослив. Для того, чтобы капуста была сочной, кулинары рекомендуют добавлять яблоки, а также квашеную капусту.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с грибами, мясом, квашеной капустой и томатной пастой.
Ингредиенты:
- капуста квашеная – около 1 литр
- капуста белокочанная – 1/2 шт.
- мясо (свинина жирная) – 600-700 г
- грибы сушеные – две горсти
- лук – 1-2 шт.
- томатная паста – 1-2 ст. л.
- соль, перец, лавровый лист – по вкусу
- масло
- вода
Способ приготовления:
1. На сухой сковороде обжарьте мясо до золотистости, после переложите его в кастрюлю.
2. Далее влейте воду, чтобы было на 2-3 см выше мяса.
3. Туда же добавьте промытые сушеные грибы и варите их на среднем огне до мягкости мяса.
4. Квашеную капусту промойте несколько раз, чтобы она была не слишком соленой.
5. Белокочанную капусту нашинкуйте и добавьте к мясу с грибами, долейте воду, чтобы покрыла капусту и тушите на среднем огне, помешивая.
6. В это время обжариваем лук до золотистого цвета.
7. За минут 20 до готовности добавьте томатную пасту, жареный лук, соль, перец, лавровый лист, перемешайте и тушите, пока вся вода выкипит.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: