Тушеная капуста – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с овощами, грибами и мясом. Для яркого вкуса можно добавить специи, чеснок, чернослив. Для того, чтобы капуста была сочной, кулинары рекомендуют добавлять яблоки, а также квашеную капусту.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с грибами, мясом, квашеной капустой и томатной пастой.

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Ингредиенты:

капуста квашеная – около 1 литр

капуста белокочанная – 1/2 шт.

мясо (свинина жирная) – 600-700 г

грибы сушеные – две горсти

лук – 1-2 шт.

томатная паста – 1-2 ст. л.

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

масло

вода

Способ приготовления:

1. На сухой сковороде обжарьте мясо до золотистости, после переложите его в кастрюлю.

2. Далее влейте воду, чтобы было на 2-3 см выше мяса.

3. Туда же добавьте промытые сушеные грибы и варите их на среднем огне до мягкости мяса.

4. Квашеную капусту промойте несколько раз, чтобы она была не слишком соленой.

5. Белокочанную капусту нашинкуйте и добавьте к мясу с грибами, долейте воду, чтобы покрыла капусту и тушите на среднем огне, помешивая.

6. В это время обжариваем лук до золотистого цвета.

7. За минут 20 до готовности добавьте томатную пасту, жареный лук, соль, перец, лавровый лист, перемешайте и тушите, пока вся вода выкипит.

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