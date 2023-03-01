Как правильно тушить капусту, чтобы она была вкусной и сочной: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как вкусно приготовить тушеную капусту

Тушеная капуста – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с овощами, грибами и мясом. Для яркого вкуса можно добавить специи, чеснок, чернослив. Для того, чтобы капуста была сочной, кулинары рекомендуют добавлять яблоки, а также квашеную капусту. 

Готовая тушеная капуста

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с грибами, мясом, квашеной капустой и томатной пастой. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • капуста квашеная – около 1 литр
  • капуста белокочанная – 1/2 шт. 
  • мясо (свинина жирная) – 600-700 г 
  • грибы сушеные – две горсти
  • лук – 1-2 шт. 
  • томатная паста – 1-2 ст. л. 
  • соль, перец, лавровый лист – по вкусу
  • масло 
  • вода

Способ приготовления:

1. На сухой сковороде обжарьте мясо до золотистости, после переложите его в кастрюлю. 

Капуста для приготовления блюда

2. Далее влейте воду, чтобы было на 2-3 см выше мяса.

3. Туда же добавьте промытые сушеные грибы и варите их на среднем огне до мягкости мяса. 

Квашеная капуста

4. Квашеную капусту промойте несколько раз, чтобы она была не слишком соленой. 

5. Белокочанную капусту нашинкуйте и добавьте к мясу с грибами, долейте воду, чтобы покрыла капусту и тушите на среднем огне, помешивая. 

Вкусная тушеная капуста на сковороде

6. В это время обжариваем лук до золотистого цвета.

7. За минут 20 до готовности добавьте томатную пасту, жареный лук, соль, перец, лавровый лист, перемешайте и тушите, пока вся вода выкипит. 

Готовая тушеная капуста с мясом

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