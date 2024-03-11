Как правильно варить борщ, чтобы бульон получился наваристый, а цвет – насыщенный: делимся технологией
Даже у опытных хозяек не всегда получается идеальный борщ. Бульон получается не очень наваристым, а свекла теряет свой насыщенный цвет. Поэтому для того, чтобы получить желаемый результат и порадовать родных вкусным блюдом – воспользуйтесь следующими советами.
Идея приготовления наваристого борща насыщенного красного цвета опубликована на странице фудблогера Ярины с ником mama_blog_yaruna в Instagram. Для бульона лучше использовать ребра.
Главные секреты приготовления идеального борща:
1. Мясо, целую морковку и луковицу нужно класть в кастрюлю.
2. Тщательно собирать всю пену из бульона.
3. К свекольной зажарке обязательно нужно добавить томатную пасту для цвета, а также выжать лимонный сок.
4. Капусту нужно добавлять в тот момент, когда картофель уже будет почти готов.
Ингредиенты на 3 л:
- картофель – 3-4 шт
- капуста – пол-маленького кочана
- морковь – 1 большая или 2 маленькие
- лук – 2 средние
- свекла – 2 маленькие или 1 большая
- перец – 1 шт маленький красный
- сок лимона – 2 ч.л.
- томатная паста – 2 ст.л.
- ребра – 2-3 шт
- сахар – 1 ст.л.
- лавровый лист – 1 шт
- масло – 3-4 столовые ложки
- перец горошком – 5-6 шт
- укроп, соль, специи
- чеснок – 2 зубчика (можно выжать)
Способ приготовления:
1. Промыть ребра.
2. Очистить морковь и лук.
3. В кастрюлю с водой положить ребра, лук, морковь и накрыть крышкой.
4. Не забыть собрать пену из бульона.
5. Очистить овощи.
6. Мелко нарезать лук, натереть морковь и свеклу.
7. Соломкой нарезать перец.
8. Сделать зажарку из лука и моркови.
9. Сделать поджарку из лука и моркови, добавить перец соломкой и перемешать.
10. Добавить свеклу.
11. К загару обязательно выжать немного лимонного сока, добавить томатную пасту, 4-6 штук перчика горошком, 1 ст.л. сахара и 2 стакана бульона.
12. Накрыть крышкой и тушить 20-30 минут на маленьком огне.
13. Нарезать картошку кубиком.
14. Вытащить из бульона морковь и лук.
15. Добавить картофель, лавровый лист и соль.
16. Накрыть крышкой.
17. Нарезать капусту. Когда картофель будет наполовину готов – добавить в бульон капусту.
18. Через несколько минут добавить зажарку и перемешать.
19. Добавить любимые специи. В конце чеснок и укроп.
20. Подавать со сметаной или майонезом, салом и чесноком.
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