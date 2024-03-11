Даже у опытных хозяек не всегда получается идеальный борщ. Бульон получается не очень наваристым, а свекла теряет свой насыщенный цвет. Поэтому для того, чтобы получить желаемый результат и порадовать родных вкусным блюдом – воспользуйтесь следующими советами.

Идея приготовления наваристого борща насыщенного красного цвета опубликована на странице фудблогера Ярины с ником mama_blog_yaruna в Instagram. Для бульона лучше использовать ребра.

Главные секреты приготовления идеального борща:

Видео дня

1. Мясо, целую морковку и луковицу нужно класть в кастрюлю.

2. Тщательно собирать всю пену из бульона.

3. К свекольной зажарке обязательно нужно добавить томатную пасту для цвета, а также выжать лимонный сок.

4. Капусту нужно добавлять в тот момент, когда картофель уже будет почти готов.

Ингредиенты на 3 л:

картофель – 3-4 шт

капуста – пол-маленького кочана

морковь – 1 большая или 2 маленькие

лук – 2 средние

свекла – 2 маленькие или 1 большая

перец – 1 шт маленький красный

сок лимона – 2 ч.л.

томатная паста – 2 ст.л.

ребра – 2-3 шт

сахар – 1 ст.л.

лавровый лист – 1 шт

масло – 3-4 столовые ложки

перец горошком – 5-6 шт

укроп, соль, специи

чеснок – 2 зубчика (можно выжать)

Способ приготовления:

1. Промыть ребра.

2. Очистить морковь и лук.

3. В кастрюлю с водой положить ребра, лук, морковь и накрыть крышкой.

4. Не забыть собрать пену из бульона.

5. Очистить овощи.

6. Мелко нарезать лук, натереть морковь и свеклу.

7. Соломкой нарезать перец.

8. Сделать зажарку из лука и моркови.

9. Сделать поджарку из лука и моркови, добавить перец соломкой и перемешать.

10. Добавить свеклу.

11. К загару обязательно выжать немного лимонного сока, добавить томатную пасту, 4-6 штук перчика горошком, 1 ст.л. сахара и 2 стакана бульона.

12. Накрыть крышкой и тушить 20-30 минут на маленьком огне.

13. Нарезать картошку кубиком.

14. Вытащить из бульона морковь и лук.

15. Добавить картофель, лавровый лист и соль.

16. Накрыть крышкой.

17. Нарезать капусту. Когда картофель будет наполовину готов – добавить в бульон капусту.

18. Через несколько минут добавить зажарку и перемешать.

19. Добавить любимые специи. В конце чеснок и укроп.

20. Подавать со сметаной или майонезом, салом и чесноком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: