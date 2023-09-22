Свежие грибы, как правило, обладают способностью чернеть, синеть и терять упругость после того, как пройдут термическую обработку. Это совершенно нормально. Однако если хочется это исправить, есть несколько способов.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как варить грибы, чтобы они не чернели.

Для начала следует выяснить, какие грибы больше всего обладают способностью чернеть. Следовательно, речь идет о лесных грибах: груздях, сыроежках, подосиновиках.

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Если говорить об окультуренных грибах, то изменять цвет после варки будут шампиньоны.

Способ 1

Первый способ состоит в том, чтобы с самого начала добавить в кастрюлю с водой 2 ст. л. лимонной кислоты. После этого закинуть в посуду грибы и варить их столько, сколько требует рецепт. Опытные хозяйки убеждают, что на вкусовые и внешние свойства продукта это никак не повлияет.

Способ 2

Второй способ более подойдет для шампиньонов, но можно провести эксперимент и с другими грибами. Для того чтобы они не почернели в процессе варки, можно добавить еще лавровый лист и горошины черного перца. Примерные пропорции: на 1 кг грибов понадобится 5 л воды, 4 г лимонной кислоты, 1 лавровый лист и 3-4 горошины перца.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить баклажаны, чтобы были как грибы.