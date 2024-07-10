Как правильно варить креветки: полезные советы, которые не дадут испортить блюдо

Креветки – это морепродукт, который можно подавать на стол в вареном или жареном виде. Они могут выступать как самостоятельное блюдо, закуска к пиву или становиться ингредиентом салатов, супов и даже коктейлей.

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В любом случае, креветки нужно уметь правильно варить. Иначе вкус блюда будет испорчен и оно не доставит никакого удовольствия. Как правильно это делать, разбирался FoodOboz.ua.

Как варить варено-мороженые креветки?

Если вы хотите просто отварить креветки, нужно помнить: долговременная термическая обработка сделает продукт безвкусным и придаст ему резиновую консистенцию. Так, например, варено-мороженые креветки следует забрасывать в кипяток и варить не более 3-4 минут. Предварительная разморозка не обязательна.

В таком случае в кипяток добавляется большое количество соли, любимые специи и много зелени. Лучше всего к креветкам подходит укроп. Готовые креветки вытаскиваем из воды, снимаем панцирь, поливаем лимонным соком и подаем на стол.

Как варить свежие креветки?

В магазинах можно приобрести креветки, которые не подвергались термической обработке. Это может быть как свежий, так и замороженный морепродукт. В таком случае их следует тщательно промыть под проточной водой.

В кастрюлю наливаем воду, количество которой должно быть в 2-3 раза больше, чем количество креветок. Добавляем соль и ждем, пока закипит. Забрасываем креветки в кипяток и варим в течение 3-7 минут в зависимости от размера. Так, например, мелкие черноморские креветки будут готовы уже через 3 минуты. А вот королевские лучше проварить в течение 7 минут. Подаем с укропом и лимонным соком.

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