Пшенная каша – это очень полезная, вкусная и сытная крупа, которую можно удачно сочетать со шкварками, котлетами, тефтелями и салатами. Но часто случается так, что в готовом виде каша начинает неприятно горчить.

В чем причина и как сварить пшено, чтобы оно не горчило, расскажет редакция FoodOboz.

Самая главная причина, по которой продукт начинает горчить, состоит в том, что крупинки каши включают в себя горькие растительные масла. И для того, чтобы избежать неприятных моментов, пшено нужно правильно подготовить к приготовлению.

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Для этого следует насыпать крупу в глубокую емкость и залить ее теплой водой. В таком виде крупу можно оставить на время, после чего слить воду и повторно провести такую процедуру.

Важно: когда вода станет прозрачной, это свидетельствует о том, что пшено готово к варке.

Для того чтобы точно быть уверенным в результате, после промывки крупу лучше пересыпать в сито и залить кипятком. Такой лайхак поможет удалить из продукта лишние вещества.

Если вы, к примеру, варите пшено на воде, то не менее важно соблюдать и пропорции. Ориентировочное соотношение: 1 стекло крупы\4 стекло воды. Пшено нужно насыпать в кипящую воду и варить на слабом огне под крышкой примерно 20 минут.

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