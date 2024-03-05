Рис – очень полезный и вкусный продукт, который может быть главным ингредиентом для приготовления плова, каш, супов. Но, очень часто блюда из него получаются не вкусными из-за того, что просто выбран не тот сорт риса для блюд, и не соблюдены правила приготовления.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как приготовить рассыпчатый и вкусный рис.

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Как сварить любой идеальный рис в сотейнике или кастрюле

Для того, чтобы рис получился идеальным, используйте 1 часть риса и 2 части воды. Воду доведите до кипения, добавьте рис и дайте ему покипеть 5 минут, затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте так постоять примерно 15 минут.

Стоит отметить, что для круглозернистого риса время нужно убавить минут на 5, а для нешлифованного наоборот увеличить на 15 минут.ґ

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